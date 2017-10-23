Полиция Гусевского района разыскивает двоих несовершеннолетних

23 октябрь 2017, 15:21

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскиваются Тараканов Максим 2002 года рождения и Крищюнас Валентин 2000 года рождения.



17 октября 2017 года подростки самовольно покинули социально-реабилитационный центр «Росток», и до настоящего времени их местонахождение не установлено. По оперативным данным, несовершеннолетние могут находиться в городе Калининграде.



Приметы Максима Тараканова: на вид 15 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые.



Приметы Валентина Крищюнаса: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые.



Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба обратиться в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-32-81.

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