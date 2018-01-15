Опубликован график раскатки и график первого дня соревнований на Спартакиаде по шорт-треку
15 январь 2018, 11:41
В группе «Шорт-трек Калининград» опубликован график проведения официальной раскатки и график проведения первого дня соревнований на втором этапе II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ по шорт-треку.Теги: шорт-трек соревнование
18 января
19 января
Напомним, с 19 по 21 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года по шорт-треку. В соревновании примут участие 80 спортсменов из 10 городов России, в том числе из Калининградской области.
18 января
График официальной раскатки
19 января
График первого дня соревнований
Напомним, с 19 по 21 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года по шорт-треку. В соревновании примут участие 80 спортсменов из 10 городов России, в том числе из Калининградской области.
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