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Опубликован график раскатки и график первого дня соревнований на Спартакиаде по шорт-треку

15 январь 2018, 11:41
В группе «Шорт-трек Калининград» опубликован график проведения официальной раскатки и график проведения первого дня соревнований на втором этапе II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ по шорт-треку.

18 января
График официальной раскатки



19 января
График первого дня соревнований



Напомним, с 19 по 21 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года по шорт-треку. В соревновании примут участие 80 спортсменов из 10 городов России, в том числе из Калининградской области.
Теги: шорт-трек соревнование
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