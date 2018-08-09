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Ветераны Гусевского легкоатлетического клуба приняли участие в благотворительном забеге в Калининграде

9 августа 2018, 01:03
Ветераны Гусевского легкоатлетического клуба приняли участие в благотворительном забеге в Калининграде
Пятого августа в парке «Южный» города Калининграда состоялся благотворительный забег «Достигая цели!», организованный РЖД совместно с Благотворительным центром «Верю в чудо» при поддержке администрации городского округа «Город Калининград» и МКП «Дирекция ландшафтных парков». В этом мероприятии могли принять участие все желающие с 6 лет на разных дистанциях от 500 метров и до 5 км.

Забег приурочен ко Дню железнодорожника и круглой дате — 15-летию ОАО «Российские железные дороги».

По традиции благотворительный забег проходил в помощь ребенку с тяжелым заболеванием. В этом году все пожертвованные средства направлены на лечение 8-летней Насти Самариной — подопечной «Верю в чудо» с заболеванием спинально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана.

Принять участие в таком мероприятии откликнулись многие спортсмены и просто любители бега и здорового образа жизни.

Наши ветераны легкоатлетического клуба в составе Пётр Будник, Евгений Свиб, Владимир Орешко, Роман Лаврук и Екатерина Князева стартовали на дистанции 5 км. Все достойно закончили бег и получили завоёванные медали и памятные футболки.

Роман Лаврук в возрастной категории стал вторым, Пётр Будник первым.

Евгений Свиб стал вторым в абсолютном зачёте, а Владимир Орешко третьим в абсолютном зачёте и первым в категории.

У всех от мероприятия остались положительные эмоции и каждый получил свой заряд энергии от праздника бега.
пробег соревнование
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Загородный Парк Отель
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