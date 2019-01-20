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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе прошёл легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена

20 января 2019, 20:42
В Гусевском округе прошёл легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
Традиционно в день годовщины штурма города Гумбиннена (ныне город Гусев) в нашем округе проходит легкоатлетический пробег «Ольховатка-Гусев».

С каждым годом, желающих преодолеть дистанцию в 12 км 900 м и вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов, становится все больше. В этот раз испытать свои силы и побороться за лидерство приехало около 100 спортсменов, а это практически в два раза больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в абсолютной категории среди мужчин победителем 32-го легкоатлетического пробега стал Василий Нестеров из г. Калининграда, среди женщин лучший результат показала Ирина Миронова, г. Нестеров.

Финишировали спортсмены возле памятника «Штыковая атака» в Гусеве. Здесь всех участников соревнований ждала полевая кухня с вкусной солдатской кашей и горячем чаем, ну и, конечно же, заслуженные награды и призы.

Благодарим всех спортсменов за участие и желаем дальнейших успехов!
пробег Ольховатка
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Цветочки от солнышка
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Старик Хоттабыч
# 1Старик Хоттабыч
Клоун новогодний (Каюков) улыбаться умеет, или этот он улыбается? На него без слёз не посмотришь. Тяжела работа с администрации. Ему с таким лицом на других мероприятиях выступать надо.
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить5
Мама
# 2Мама
Организаторы, зачем Вы в афише пишите 18+ ?
А потом выкладываете фото с 11-летними детьми.
Мой ребенок желал принять участие, но Вы дезинформировали
https://gusev-online.ru/news/meropriyatiya/15380-20-janvarja-projdet-tradicionnyj-legkoatleticheskij-probeg-posvjaschennyj-godovschine-shturma-gumbinnena.html
Сегодня, 10:01   ЦитироватьОтветить2
Участник
# 3Участник
Отличное, патриотическое мероприятие, отличная организация. Спасибо всем участникам, организаторам, военным и всем тем кто принимал участие в Гумбиненском пробеге! Спасибо !
Сегодня, 15:31   ЦитироватьОтветить1

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