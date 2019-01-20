Традиционно в день годовщины штурма города Гумбиннена (ныне город Гусев) в нашем округе проходит легкоатлетический пробег «Ольховатка-Гусев».
С каждым годом, желающих преодолеть дистанцию в 12 км 900 м и вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов, становится все больше. В этот раз испытать свои силы и побороться за лидерство приехало около 100 спортсменов, а это практически в два раза больше, чем в прошлом году.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в абсолютной категории среди мужчин победителем 32-го легкоатлетического пробега стал Василий Нестеров из г. Калининграда, среди женщин лучший результат показала Ирина Миронова, г. Нестеров.
Финишировали спортсмены возле памятника «Штыковая атака» в Гусеве. Здесь всех участников соревнований ждала полевая кухня с вкусной солдатской кашей и горячем чаем, ну и, конечно же, заслуженные награды и призы.
Благодарим всех спортсменов за участие и желаем дальнейших успехов!
В Гусевском округе прошёл легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
20 января 2019, 20:42
пробег Ольховатка
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