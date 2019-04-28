Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Воспитанница Гусевской ДЮСШ взяла III место на всероссийских соревнованиях по кроссу
Информационный сайт города Гусева

Воспитанница Гусевской ДЮСШ взяла III место на всероссийских соревнованиях по кроссу

28 апреля 2019, 21:30
26 апреля один из красивейших городов «Золотого кольца» Суздаль превратился в Мекку российского кросса. Здесь прошли чемпионат и первенство страны U18, U20, U23 в этой дисциплине королевы спорта. Об этом сообщается в группе легкой атлетики Калининграда.

В соревнованиях юниорок до 23 лет победительницей первенства страны на дистанции 5 км стала Анна Тропина, ее результат — 17.12. Елизавета Юминова со временем 17.55 завоевала серебро. Бронзовая награда досталась Оксане Михайловой, она преодолела дистанцию за 18.04.

Особенно хочется поздравить Оксану Михайлову, нашу землячку. Первые шаги она сделала в большой спорт в Гусевской ДЮСШ под руководством Лукьянова Александра Александровича.

Молодец! Желаем новых побед!
лёгкая атлетика соревнование ДЮСШ бег
134 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
Воспитанники ДЮСШ показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике
Воспитанники ДЮСШ показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике
Спортивные события минувшего месяца
Спортивные события минувшего месяца
Очередные победы легкоатлетов Гусевской ДЮСШ
Очередные победы легкоатлетов Гусевской ДЮСШ
Гусевские легкоатлеты вернулись с медалями с областного чемпионата
Гусевские легкоатлеты вернулись с медалями с областного чемпионата

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров