26 апреля один из красивейших городов «Золотого кольца» Суздаль превратился в Мекку российского кросса. Здесь прошли чемпионат и первенство страны U18, U20, U23 в этой дисциплине королевы спорта. Об этом сообщается в группе легкой атлетики Калининграда.
В соревнованиях юниорок до 23 лет победительницей первенства страны на дистанции 5 км стала Анна Тропина, ее результат — 17.12. Елизавета Юминова со временем 17.55 завоевала серебро. Бронзовая награда досталась Оксане Михайловой, она преодолела дистанцию за 18.04.
Особенно хочется поздравить Оксану Михайлову, нашу землячку. Первые шаги она сделала в большой спорт в Гусевской ДЮСШ под руководством Лукьянова Александра Александровича.
Молодец! Желаем новых побед!
Воспитанница Гусевской ДЮСШ взяла III место на всероссийских соревнованиях по кроссу
28 апреля 2019, 21:30лёгкая атлетика соревнование ДЮСШ бег
134 просмотра
Другие новости по теме