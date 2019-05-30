В Гусеве прошёл областной рейтинговый турнир по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов»

30 мая 2019, 12:44

Бальные танцы — самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая сила танцоров. Каждый из бальных танцев обладает своей особой энергетикой, внутренней страстью и ярким характером. Это вихрь эмоций и благородное достоинство, выдержанность и накал чувств.



26 мая наш город встречал гостей со всей области в Доме офицеров города Гусева на Областном рейтинговом турнире по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов», который традиционно проводил Детско-юношеский центр.



В этом году участие в турнире приняли спортсмены из городов: Калининграда, Гвардейска, Балтийска, Черняховска и конечно же Гусева: всего 10 клубов 65 пар.



Гусев представляли обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» под руководством тренера-преподавателя высшей категории Киселевой Ольги Викторовны. По итогам соревнований они показали следующие результаты:



Дети-2 Н-4 2008 г. р.

Канцев Максим и Анохина Лиза — 1 место

Шитиков Рамин и Иваровская Мария — 2 место

Танашов Андрей и Кленюшина Полина — 3 место



Дети-2 сокращенное двоеборье Е класс

Колдин Антон и Сорогина Станислава — 2 место

Лебедев Руслан и Данилова Ангелина — 3 место



Массовый спорт Дети-0

Яницкий Кирилл и Судакова Варя — 1 место

Сидельник Иван и Петричиц Алевтина — 2 место



Дети-1 Н-2 2010 г. р. пары и соло

Куприянов Артем и Гавричкова Полина — 1 место

Великая Таня — 1 место

Мазурук Эдуард и Круткова Алина — 1 место

Карасёв Артём и Ахундова Ксения — 2 место

Изотов Марк и Агапова Мария — 2 место

Рожков Матвей и Резкая Анастасия — 2 место

Скоробогатов Александр и Соловьёва Лилия — 2 место

Маслов Дмитрий и Годабрелидзе Анастасия — 3 место



Юниоры-1 (пары и соло)

Данилова Ксения — 1 место



Поздравляем ребят и тренера-преподавателя с заслуженными наградами, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперёд, покорять любые вершины.

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