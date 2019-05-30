Бальные танцы — самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая сила танцоров. Каждый из бальных танцев обладает своей особой энергетикой, внутренней страстью и ярким характером. Это вихрь эмоций и благородное достоинство, выдержанность и накал чувств.
26 мая наш город встречал гостей со всей области в Доме офицеров города Гусева на Областном рейтинговом турнире по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов», который традиционно проводил Детско-юношеский центр.
В этом году участие в турнире приняли спортсмены из городов: Калининграда, Гвардейска, Балтийска, Черняховска и конечно же Гусева: всего 10 клубов 65 пар.
Гусев представляли обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» под руководством тренера-преподавателя высшей категории Киселевой Ольги Викторовны. По итогам соревнований они показали следующие результаты:
Дети-2 Н-4 2008 г. р.
Канцев Максим и Анохина Лиза — 1 место
Шитиков Рамин и Иваровская Мария — 2 место
Танашов Андрей и Кленюшина Полина — 3 место
Дети-2 сокращенное двоеборье Е класс
Колдин Антон и Сорогина Станислава — 2 место
Лебедев Руслан и Данилова Ангелина — 3 место
Массовый спорт Дети-0
Яницкий Кирилл и Судакова Варя — 1 место
Сидельник Иван и Петричиц Алевтина — 2 место
Дети-1 Н-2 2010 г. р. пары и соло
Куприянов Артем и Гавричкова Полина — 1 место
Великая Таня — 1 место
Мазурук Эдуард и Круткова Алина — 1 место
Карасёв Артём и Ахундова Ксения — 2 место
Изотов Марк и Агапова Мария — 2 место
Рожков Матвей и Резкая Анастасия — 2 место
Скоробогатов Александр и Соловьёва Лилия — 2 место
Маслов Дмитрий и Годабрелидзе Анастасия — 3 место
Юниоры-1 (пары и соло)
Данилова Ксения — 1 место
Поздравляем ребят и тренера-преподавателя с заслуженными наградами, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперёд, покорять любые вершины.
В Гусеве прошёл областной рейтинговый турнир по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов»
30 мая 2019, 12:44
танцы соревнование ДЮЦ
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