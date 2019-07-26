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Информационный сайт города Гусева

30 июля и 1 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

26 июля 2019, 11:30
30 июля и 1 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу
23 и 25 июля 2019 года на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.

23 июля
«Молодежка» г. Черняховск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 5:1
«Без Баб» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 0:1
«Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев 2:5
ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 0:3

25 июля
«Юность» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 0:7
«Палермо» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:4
«Газмяс» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 3:4
«Вымпел» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка 1:2

Следующие матчи состоятся во вторник 30 июля и в четверг 1 августа. Между собой встречаются:

30 июля
19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск
19:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Прогресс — Ю» г. Черняховск
20:00 ч. «Ветеран» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
20:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Партизан» г. Гусев

1 августа
19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев
19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев
20:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Юность» г. Гусев
20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев

Приходите поддержать команды.
футбол соревнование
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