30 июля и 1 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

26 июля 2019, 11:30

23 и 25 июля 2019 года на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



23 июля

«Молодежка» г. Черняховск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 5:1

«Без Баб» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 0:1

«Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев 2:5

ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 0:3



25 июля

«Юность» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 0:7

«Палермо» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:4

«Газмяс» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 3:4

«Вымпел» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка 1:2



Следующие матчи состоятся во вторник 30 июля и в четверг 1 августа. Между собой встречаются:



30 июля

19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск

19:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Прогресс — Ю» г. Черняховск

20:00 ч. «Ветеран» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев

20:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Партизан» г. Гусев



1 августа

19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев

19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев

20:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Юность» г. Гусев

20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев



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