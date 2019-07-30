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Информационный сайт города Гусева

31 августа состоится юбилейный XXV полумарафон «Гусев — Голдап»

30 июля 2019, 11:36
31 августа состоится юбилейный XXV полумарафон «Гусев — Голдап». Как и в предыдущие годы,бегуны будут соревноваться на дистанции 21,097 км.

Оповещаем о том, что регистрация на полумарафон открыта до 25 августа, и пройти ее можно на польском сайте: osirgoldap.pl

По всем вопросам, касающимся международного пробега, обращаться в ГМКСУ «Стадион» города Гусева, тел.: 8 (401-43) 33-53-93.
пробег Польша Голдап
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