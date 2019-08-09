6 августа и 8 августа на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.
6 августа
«Молодежка» г. Черняховск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0
«Партизан» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 2:1
«Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев 2:3
«Палермо» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 0:2
«Без Баб» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск 0:3
8 августа
«Молодежка» г. Черняховск — «Торпедо» г. Гусев 0:5
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев 2:3
«Русь» пос. Ольховатка — «Без Баб» г. Гусев 3:0
«Партизан» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0
Следующие матчи состоятся во вторник 13 августа и в четверг 15 августа. Между собой встречаются:
13 августа
18:40 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск
18:40 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
19:40 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Палермо» г. Гусев
15 августа
18:40 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Палермо» г. Гусев
18:40 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
13 и 15 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу
9 августа 2019, 10:16
футбол соревнование
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