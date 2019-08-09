13 и 15 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

9 августа 2019, 10:16

6 августа и 8 августа на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



6 августа

«Молодежка» г. Черняховск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0

«Партизан» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 2:1

«Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев 2:3

«Палермо» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 0:2

«Без Баб» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск 0:3



8 августа

«Молодежка» г. Черняховск — «Торпедо» г. Гусев 0:5

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев 2:3

«Русь» пос. Ольховатка — «Без Баб» г. Гусев 3:0

«Партизан» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0



Следующие матчи состоятся во вторник 13 августа и в четверг 15 августа. Между собой встречаются:



13 августа

18:40 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск

18:40 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

19:40 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Палермо» г. Гусев



15 августа

18:40 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Палермо» г. Гусев

18:40 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка

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