Сегодня все самые быстрые и смелые, сильные и ловкие, все причастные к спортивной жизни округа, собрались на турслёте, посвященном Дню физкультурника. Открыли мероприятие торжественным поднятием флага Российской Федерации ветераны спорта и почетные жители Гусева — Юрии Стролис и Михаил Анисимов. После, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев поздравил спортсменов с праздником, рассказали в пресс-службе администрации округа.
«Вы давно и высоко подняли планку спортивных достижений Гусевского округа, о них знают далеко за пределами Гусева — на международном уровне. Но нам предстоит проделать еще много работы, ведь президентом Российской Федерации нам была поставлена большая цель — вовлечение в здоровый образ жизни более 60% населения. Поэтому давайте не будем останавливаться на достигнутом, а двигаться только вперёд!» — сказал Александр Китаев.
Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь гусевские спортсмены разных возрастов разделились на команды и соревновались в различных видах спорта: мини-футбол, стиртболл, волейбол, эстафета, перетягивание каната. Физкультурники проявили себя и показали мастерство в каждом из этих видов спорта. Праздник прошёл в тёплой, дружеской и неформальной обстановке, а все участники соревнований были награждены душевным подъёмом, зарядом положительных эмоции, а также сладкими призами.
Сегодня гусевские любители спорта собрались на турслёте, посвящённом Дню физкультурника
10 августа 2019, 19:26
турслёт
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