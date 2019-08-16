20 и 22 августа в Гусеве пройдут заключительные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

16 августа 2019, 12:46

13 и 15 августа на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



13 августа

ФК «Мотор» г. Озерск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 4:2

«Вымпел» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 1:3

ФК «Мотор» г. Озерск — «Палермо» г. Гусев 5:4



15 августа

«Молодежка» г. Черняховск — «Палермо» г. Гусев 3:0



Заключительные матчи Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), в которых определится победитель и призеры первенства, состоятся во вторник 20 августа и в четверг 22 августа. Между собой встречаются:



20 августа

18:40 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка

18:40 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск



22 августа

18:40 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев

18:40 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев

19:40 ч. «Палермо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

Приходите поддержать команды.

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