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Информационный сайт города Гусева

20 и 22 августа в Гусеве пройдут заключительные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

16 августа 2019, 12:46
20 и 22 августа в Гусеве пройдут заключительные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу
13 и 15 августа на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.

13 августа
ФК «Мотор» г. Озерск — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 4:2
«Вымпел» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 1:3
ФК «Мотор» г. Озерск — «Палермо» г. Гусев 5:4

15 августа
«Молодежка» г. Черняховск — «Палермо» г. Гусев 3:0

Заключительные матчи Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), в которых определится победитель и призеры первенства, состоятся во вторник 20 августа и в четверг 22 августа. Между собой встречаются:

20 августа
18:40 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
18:40 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск

22 августа
18:40 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев
18:40 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев
19:40 ч. «Палермо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
Приходите поддержать команды.
футбол соревнование
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