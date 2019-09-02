София Беренёва, Михаил Эльбаум

«ГТРК «Калининград»

В Гусеве на городском стадионе открыли площадку для воркаута. Металлические перекладины уже облюбовали молодые спортсмены. Здесь же местные жители теперь будут сдавать часть нормативов ГТО.Первыми испытывают на прочность новую площадку для воркаута в Гусеве молодые спортсмены. На турниках ребята демонстрируют сложнейшие гимнастические элементы. Данил Иванов занимается воркаутом меньше года, его любимое упражнение — «солнышко».Площадка для воркаута — ещё одна часть спортивного комплекса на городском стадионе. Ранее тут при поддержке городской администрации установили уличные тренажёры и площадку для подвижных игр. Здесь горожане сдают нормативы ГТО. Татьяна Казаченко специально приехала для этого из соседнего поселка. Женщина уверена, спорт — это обязательное условие для здоровой жизни.Нормы ГТО сдают и самые маленькие жители Гусева. Часть зачётов у них будут принимать именно на новой площадке для воркаута. Например, подтягивание и наклоны вперёд.