/ / / «ГТРК «Калининград»: в Гусеве на городском стадионе открыли площадку для воркаута

Первыми испытывают на прочность новую площадку для воркаута в Гусеве молодые спортсмены. На турниках ребята демонстрируют сложнейшие гимнастические элементы. Данил Иванов занимается воркаутом меньше года, его любимое упражнение — «солнышко».
Данил Иванов, житель Гусева:
— В этом акробатическом элементе у меня эндорфины зашкаливают. Мне так более удобно делать. Элементов очень много, все их не переделать. Надо всё делать, стараться.
Площадка для воркаута — ещё одна часть спортивного комплекса на городском стадионе. Ранее тут при поддержке городской администрации установили уличные тренажёры и площадку для подвижных игр. Здесь горожане сдают нормативы ГТО. Татьяна Казаченко специально приехала для этого из соседнего поселка. Женщина уверена, спорт — это обязательное условие для здоровой жизни.
Татьяна Казаченко, жительница посёлка Калининское:
— Чтобы косточки размять, на работу ехать. Плюс у меня на работу каждый день — велопробег. Полтора километра четыре раза туда-обратно, туда-обратно. Утром встал, взбодрился, сделал зарядку и вперёд.
Александр Богданов, первый заместитель председателя Калининградской областной думы шестого созыва:
— Когда Мы Жили В Советском Союзе, Нас Всех Заставляли Сдавать Нормы ГТО. Мы К Этому Вернулись, потому что это хорошая идея. Хочу поздравить всех с праздником, с этой замечательной площадкой.
Нормы ГТО сдают и самые маленькие жители Гусева. Часть зачётов у них будут принимать именно на новой площадке для воркаута. Например, подтягивание и наклоны вперёд.
София Беренёва, Михаил Эльбаум
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»