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Информационный сайт города Гусева

«ГТРК «Калининград»: в Гусеве на городском стадионе открыли площадку для воркаута

2 сентября 2019, 16:18
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве на городском стадионе открыли площадку для воркаута
В Гусеве на городском стадионе открыли площадку для воркаута. Металлические перекладины уже облюбовали молодые спортсмены. Здесь же местные жители теперь будут сдавать часть нормативов ГТО.

Первыми испытывают на прочность новую площадку для воркаута в Гусеве молодые спортсмены. На турниках ребята демонстрируют сложнейшие гимнастические элементы. Данил Иванов занимается воркаутом меньше года, его любимое упражнение — «солнышко».

Данил Иванов, житель Гусева:
— В этом акробатическом элементе у меня эндорфины зашкаливают. Мне так более удобно делать. Элементов очень много, все их не переделать. Надо всё делать, стараться.

Площадка для воркаута — ещё одна часть спортивного комплекса на городском стадионе. Ранее тут при поддержке городской администрации установили уличные тренажёры и площадку для подвижных игр. Здесь горожане сдают нормативы ГТО. Татьяна Казаченко специально приехала для этого из соседнего поселка. Женщина уверена, спорт — это обязательное условие для здоровой жизни.

Татьяна Казаченко, жительница посёлка Калининское:
— Чтобы косточки размять, на работу ехать. Плюс у меня на работу каждый день — велопробег. Полтора километра четыре раза туда-обратно, туда-обратно. Утром встал, взбодрился, сделал зарядку и вперёд.

Александр Богданов, первый заместитель председателя Калининградской областной думы шестого созыва:
— Когда Мы Жили В Советском Союзе, Нас Всех Заставляли Сдавать Нормы ГТО. Мы К Этому Вернулись, потому что это хорошая идея. Хочу поздравить всех с праздником, с этой замечательной площадкой.

Нормы ГТО сдают и самые маленькие жители Гусева. Часть зачётов у них будут принимать именно на новой площадке для воркаута. Например, подтягивание и наклоны вперёд.

София Беренёва, Михаил Эльбаум
«ГТРК «Калининград»
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