Пловцы Гусевской спортивной школы приняли участие в открытом первенстве Калининграда 11 ноября 2019, 18:05

С 7 по 9 ноября 8 пловцов Спортивной школы города Гусева принимали участие в открытом Первенстве города Калининграда по плаванию. Всего в соревнованиях участвовало более 300 спортсменов 2002 года рождения и младше.



Программа состояла:

1 день — 50 и 800 м. вольный стиль.

2 день — 100 м. вольный стиль и на спине; 200 м. брасс, баттерфляй; 400 м. вольный стиль.

3 день — 100 м. брасс, баттерфляй; 200 м. вольный стиль, на спине и комплексное плавание.



Наши гусевские пловцы показали достойные результаты, улучшили свои достижения.



Желаем юным спортсменам побед и успехов!