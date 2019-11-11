С 7 по 9 ноября 8 пловцов Спортивной школы города Гусева принимали участие в открытом Первенстве города Калининграда по плаванию. Всего в соревнованиях участвовало более 300 спортсменов 2002 года рождения и младше.
Программа состояла:
1 день — 50 и 800 м. вольный стиль.
2 день — 100 м. вольный стиль и на спине; 200 м. брасс, баттерфляй; 400 м. вольный стиль.
3 день — 100 м. брасс, баттерфляй; 200 м. вольный стиль, на спине и комплексное плавание.
Наши гусевские пловцы показали достойные результаты, улучшили свои достижения.
Желаем юным спортсменам побед и успехов!
Пловцы Гусевской спортивной школы приняли участие в открытом первенстве Калининграда
11 ноября 2019, 18:05