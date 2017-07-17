В «Технополисе GS» пройдут соревнования по триатлону
17 июль 2017, 19:05
13 августа 2017 года на территории инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Спортсменам, резидентам кластера, предстоит преодолеть три этапа — плавание, велогонку и бег. Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступает спортивный «Клуб 111». Поддержать спортсменов во время гонки смогут все желающие.Теги: Технополис GS соревнование триатлон
«Триатлон Спринт GS» стартует 13 августа в 10 утра. Соревнования пройдут на территории «Технополиса GS». Спортсменам предстоит последовательно пройти три этапа: 200 м вплавь, 12 км на велосипеде и 3 км бегом. Участники будут соревноваться в командном (по три человека) и индивидуальном первенстве. Параллельно состоится детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. В триатлоне примут участие около 50 спортсменов — резиденты кластера, а также студенты Гусевского политехнического техникума и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (г. Гусев). «Триатлон Спринт GS» станет масштабным спортивным праздником: «Технополис GS» приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.
Главный организатор триатлона — «Клуб 111». Он был создан в апреле 2016 года, и за это время спортсмены приняли участие в крупных городских, региональных и международных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и заняв призовые места.
«“Клуб 111” объединяет тех, кто любит спорт и активный отдых. Нам некогда расслабляться: мы тренируемся минимум 4-5 раз в неделю, чтобы совершенствовать свою физическую форму и улучшать результаты. Скоро спортсмены нашего клуба выступят на триатлоне в Голдапе (Польша). Мы намерены перенять зарубежный опыт и организовать “Триатлон Спринт GS” на высоком уровне. Надеемся, что проведение соревнований в “Технополисе GS” поможет приобщить к активному образу жизни еще больше резидентов кластера, жителей Гусева и Калининградской области», — сказал генеральный директор завода «Цифровые телевизионные системы» (в составе «Технополиса GS»), руководитель «Клуба 111» Дмитрий Фомичев.
«Триатлон Спринт GS» проводится по международным стандартам и правилам, с использованием системы электронного судейства. Независимыми судьями выступят приглашенные гости — преподаватели и студенты Гусевского политехнического техникума.
Все необходимое оснащение будет произведено на предприятиях «Технополиса GS»: специально для соревнований изготовят дизайнерский пьедестал, стойки для велосипедов, медали, пресс-волл для фотосессий и стартовые пакеты с красочными материалами для участников.
Зарегистрироваться на триатлон можно на официальном сайте «Клуба 111». Регистрация открыта до 7 августа. Здесь же размещена подробная информация для тех, кто хочет вступить в клуб.
«Триатлон Спринт GS» стартует 13 августа в 10 утра. Соревнования пройдут на территории «Технополиса GS». Спортсменам предстоит последовательно пройти три этапа: 200 м вплавь, 12 км на велосипеде и 3 км бегом. Участники будут соревноваться в командном (по три человека) и индивидуальном первенстве. Параллельно состоится детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. В триатлоне примут участие около 50 спортсменов — резиденты кластера, а также студенты Гусевского политехнического техникума и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (г. Гусев). «Триатлон Спринт GS» станет масштабным спортивным праздником: «Технополис GS» приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.
Главный организатор триатлона — «Клуб 111». Он был создан в апреле 2016 года, и за это время спортсмены приняли участие в крупных городских, региональных и международных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и заняв призовые места.
«“Клуб 111” объединяет тех, кто любит спорт и активный отдых. Нам некогда расслабляться: мы тренируемся минимум 4-5 раз в неделю, чтобы совершенствовать свою физическую форму и улучшать результаты. Скоро спортсмены нашего клуба выступят на триатлоне в Голдапе (Польша). Мы намерены перенять зарубежный опыт и организовать “Триатлон Спринт GS” на высоком уровне. Надеемся, что проведение соревнований в “Технополисе GS” поможет приобщить к активному образу жизни еще больше резидентов кластера, жителей Гусева и Калининградской области», — сказал генеральный директор завода «Цифровые телевизионные системы» (в составе «Технополиса GS»), руководитель «Клуба 111» Дмитрий Фомичев.
«Триатлон Спринт GS» проводится по международным стандартам и правилам, с использованием системы электронного судейства. Независимыми судьями выступят приглашенные гости — преподаватели и студенты Гусевского политехнического техникума.
Все необходимое оснащение будет произведено на предприятиях «Технополиса GS»: специально для соревнований изготовят дизайнерский пьедестал, стойки для велосипедов, медали, пресс-волл для фотосессий и стартовые пакеты с красочными материалами для участников.
Зарегистрироваться на триатлон можно на официальном сайте «Клуба 111». Регистрация открыта до 7 августа. Здесь же размещена подробная информация для тех, кто хочет вступить в клуб.
61 просмотр
0