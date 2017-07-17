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В «Технополисе GS» пройдут соревнования по триатлону

17 июль 2017, 19:05
В «Технополисе GS» пройдут соревнования по триатлону
13 августа 2017 года на территории инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Спортсменам, резидентам кластера, предстоит преодолеть три этапа — плавание, велогонку и бег. Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступает спортивный «Клуб 111». Поддержать спортсменов во время гонки смогут все желающие.

«Триатлон Спринт GS» стартует 13 августа в 10 утра. Соревнования пройдут на территории «Технополиса GS». Спортсменам предстоит последовательно пройти три этапа: 200 м вплавь, 12 км на велосипеде и 3 км бегом. Участники будут соревноваться в командном (по три человека) и индивидуальном первенстве. Параллельно состоится детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. В триатлоне примут участие около 50 спортсменов — резиденты кластера, а также студенты Гусевского политехнического техникума и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (г. Гусев). «Триатлон Спринт GS» станет масштабным спортивным праздником: «Технополис GS» приглашает всех желающих поболеть за спортсменов.

Главный организатор триатлона — «Клуб 111». Он был создан в апреле 2016 года, и за это время спортсмены приняли участие в крупных городских, региональных и международных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и заняв призовые места.

«“Клуб 111” объединяет тех, кто любит спорт и активный отдых. Нам некогда расслабляться: мы тренируемся минимум 4-5 раз в неделю, чтобы совершенствовать свою физическую форму и улучшать результаты. Скоро спортсмены нашего клуба выступят на триатлоне в Голдапе (Польша). Мы намерены перенять зарубежный опыт и организовать “Триатлон Спринт GS” на высоком уровне. Надеемся, что проведение соревнований в “Технополисе GS” поможет приобщить к активному образу жизни еще больше резидентов кластера, жителей Гусева и Калининградской области», — сказал генеральный директор завода «Цифровые телевизионные системы» (в составе «Технополиса GS»), руководитель «Клуба 111» Дмитрий Фомичев.

«Триатлон Спринт GS» проводится по международным стандартам и правилам, с использованием системы электронного судейства. Независимыми судьями выступят приглашенные гости — преподаватели и студенты Гусевского политехнического техникума.

Все необходимое оснащение будет произведено на предприятиях «Технополиса GS»: специально для соревнований изготовят дизайнерский пьедестал, стойки для велосипедов, медали, пресс-волл для фотосессий и стартовые пакеты с красочными материалами для участников.

Зарегистрироваться на триатлон можно на официальном сайте «Клуба 111». Регистрация открыта до 7 августа. Здесь же размещена подробная информация для тех, кто хочет вступить в клуб.
Теги: Технополис GS соревнование триатлон
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