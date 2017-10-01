Магазин «Двери» на Красноармейской

Адрес г. Гусев, ул. Красноармейская, 3

Телефон 8 921 265 70 03, 8(40143) 3-37-78

Время работы Ежедневно с 10.00 до 18.00. Сб. - с 10.00 до 16.00. Вс. - выходной

Ваши двери продаются здесь, в магазине на Красноармейской, который расположился в центре города, напротив памятника лосю. Это, пожалуй, единственное место в городе, где вы можете заказать или купить двери любого назначения из любых материалов ценой всего от 3 600 рублей.



Здесь вы найдете шпонированные межкомнатные двери, завоевавшие популярность не только в Европе, но и по всей России. Они производятся из соснового бруса, экологичного и долговечного материала. Долгий срок службы, а также демократичные цены порадуют любого покупателя.



Сейчас в продаже имеются шпонированные двери моделей: «Лабиринт», «Муза», «Прима», «Соната», «Виктория», «Лилия» и многие другие.



Также в продаже есть и металлические двери. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге с фотографиями.



Компания специализируется также на установке и замере дверных проёмов. Благодаря этим услугам вам не придется крутиться вокруг дверного проема до изнеможения. Опытные специалист сделают самую сложную работу за вас.



Кстати, при заказе товаров от 10 000 рублей доставка совершенно бесплатна.