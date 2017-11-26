Ваши двери продаются здесь

26 ноябрь 2017, 16:41

В магазине дверей на ул. Красноармейской поступление новых межкомнатных шпонированных дверей. Огромный выбор моделей ценой всего от 3.600 рублей уже в продаже. Здесь представлены такие модели, как «Лабиринт», «Муза», «Прима», «Соната», «Виктория», «Лилия» и многие другие.Шпонированные изделия из соснового бруса зарекомендовали себя на рынке межкомнатных дверей своим соотношением цены и качества. Приходите в магазин «Дверей» и получите персональное выгодное предложение.