Автошкола «Клаксон» - выбор успешных

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Каждый месяц автошкола «Клаксон» проводит набор в группы по вождению. Будущим ученикам предлагается обучение в группах как с утренним, так и с вечерним обучением, что немаловажно для особо занятых граждан. Время обучения составит 3 месяца.



Выбор предыдущих учеников и ныне успешных водителей пал именно на эту автошколу. И вы спросите, почему? Именно здесь инструктора и преподаватели школы используют в качестве учебного материала официальные программы, разработанные ГАИ, а не презентации, «скачанные из интернета». Также в школе преподают только опытные инструктора. Более того, автопарк школы состоит только из автомобилей повышенной комфортности Renault Logan. Согласитесь, важно быть уверенным в автомобиле во время вождения по городу.



Автошкола «Клаксон» также предлагает обучение по категориям B и C. Ну а для тех, кто подзабыл навык вождения предлагается восстановление знаний. Индивидуальный подход и приемлемые цены вам гарантированы.