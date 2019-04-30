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Пиво «Гумбиннен» у Константиновны

  • Адрес
    г. Гусев, пр.Ленина, 21 (Амател)
  • Телефон
    +7 921 265-80-10
  • Время работы
    ежедневно с 11:00 до 23:00
  • Пиво «Гумбиннен» у Константиновны
Пивной магазин «Гумбинен» расположен в самом центре города, на первом этаже здания бывшего заводоуправления завода «СТА», где расположены главные часы города Гусева.

Просторное помещение в самом центре города, в котором мы насчитали 20 видов пива, 5 видов сидра и огромный ассортимент различных закусок к пенному, обещает незабываемые впечатления от посещения магазина.

Здесь рады любому посетителю, и Вам, читающие эту заметку тоже!

Впереди лето, праздники, спешите зарезервировать помещение для Вашей компании, на пример для просмотра футбольного матча в кругу близких друзей

Приходите!
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