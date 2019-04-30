Пивной магазин «Гумбинен» расположен в самом центре города, на первом этаже здания бывшего заводоуправления завода «СТА», где расположены главные часы города Гусева.
Просторное помещение в самом центре города, в котором мы насчитали 20 видов пива, 5 видов сидра и огромный ассортимент различных закусок к пенному, обещает незабываемые впечатления от посещения магазина.
Здесь рады любому посетителю, и Вам, читающие эту заметку тоже!
Впереди лето, праздники, спешите зарезервировать помещение для Вашей компании, на пример для просмотра футбольного матча в кругу близких друзей
Приходите!
Пиво «Гумбиннен» у Константиновны
- Адресг. Гусев, пр.Ленина, 21 (Амател)
- Телефон+7 921 265-80-10
- Время работыежедневно с 11:00 до 23:00