Ветеринарный кабинет «Айболит»

Адрес г. Гусев, пр. Ленина, 36

Телефон 8-921-100-80-01

Время работы Ежедневно с 9.00 до 17.00. Сб. - с 10.00 до 15.00. Вс. - с 10.00 до 15.00

Многим любителям четвероногих питомцев хорошо знаком «Айболит» на Ленина. Ольга Суханова открыла свой кабинет уже давно, после окончания сельхозтехникума, который девушка закончила с «красным» дипломом.



«Год я проработала в магазине, параллельно бегая на вызовы по домам, и поняла, что это менее компетентно, нежели, когда животных приносят к врачу, - объясняет Ольга. - Во-первых, необходим определенный набор оборудования для диагностики, который невозможно уместить в чемоданчике. Во-вторых, животные в кабинете ведут себя гораздо спокойнее, чем дома».



Было осмотренно несколько мест, пока не появилась информация, что на втором этаже здания, где работает зоомагазин, сдают помещение, и сняла его под кабинет. Но получилось, действительно, удобно, можно сразу же после приема спуститься вниз и купить необходимые препараты, средства для ухода и т.п.



Как в медицине «человеческой», так и в лечении животных нельзя останавливаться, надо постоянно учиться. В октябре 2015 года Ольга ездила на Национальную ветеринарную конференцию в Москву повышать квалификацию.



«Я также люблю лечить крупных животных, - говорит Ольга. - Они более благодарные. И работать легче, и результат быстрее виден. Если у коровы послеродовой парез, ставишь капельницу, она встает. На следующий день - будто ничего и не было. И с хирургией также: приводят питомцев, сделаешь операцию, через пару дней они бодры и веселы. За это уважаю свою профессию. Есть у меня цель - открыть собственную клинику, в отдельно стоящем здании, с лабораторией, рентгеном и всем необходимым».