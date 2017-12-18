В Гусевском округе поступления налогов в бюджет значительно отстают от запланированной суммы
18 декабрь 2017, 13:28
1 декабря 2017 года был последний день уплаты имущественных налогов. Владельцы квартир, домов, гаражей земельных участков, автотранспортных средств должны уплатить налоги за 2016 год.Теги: налоги Админстрация Гусевского района
По состоянию на 15 декабря поступления земельного налога в бюджет составляет 16,9 млн. рублей из запланированных 18 млн. рублей.
Плановое значение показателя по налогу на имущество физических лиц составляет 7,5 млн. рублей, по состоянию на 15 декабря фактическое поступление налога составило 4 млн. рублей, что составляет 53% от запланированной суммы. Такой низкий процент связан с тем, что в этом году впервые налог на имущество физических лиц рассчитывается от кадастровой стоимости.
Еженедельно проходят рейды с представителями ОПС города Гусева по аресту имущества должников.
Как пишет пресс-служба городской администрации, формирование бюджета зависит от налоговых поступлений. От того, как своевременно и полностью поступят налоговые сборы в бюджет округа, зависит, сколько будет установлено детских площадок, отремонтировано дорог и тротуаров.
По состоянию на 15 декабря поступления земельного налога в бюджет составляет 16,9 млн. рублей из запланированных 18 млн. рублей.
Плановое значение показателя по налогу на имущество физических лиц составляет 7,5 млн. рублей, по состоянию на 15 декабря фактическое поступление налога составило 4 млн. рублей, что составляет 53% от запланированной суммы. Такой низкий процент связан с тем, что в этом году впервые налог на имущество физических лиц рассчитывается от кадастровой стоимости.
Еженедельно проходят рейды с представителями ОПС города Гусева по аресту имущества должников.
Как пишет пресс-служба городской администрации, формирование бюджета зависит от налоговых поступлений. От того, как своевременно и полностью поступят налоговые сборы в бюджет округа, зависит, сколько будет установлено детских площадок, отремонтировано дорог и тротуаров.
540 просмотров | 5 комментариев
0