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В Гусевском округе поступления налогов в бюджет значительно отстают от запланированной суммы

18 декабрь 2017, 13:28
В Гусевском округе поступления налогов в бюджет значительно отстают от запланированной суммы
1 декабря 2017 года был последний день уплаты имущественных налогов. Владельцы квартир, домов, гаражей земельных участков, автотранспортных средств должны уплатить налоги за 2016 год.

По состоянию на 15 декабря поступления земельного налога в бюджет составляет 16,9 млн. рублей из запланированных 18 млн. рублей.

Плановое значение показателя по налогу на имущество физических лиц составляет 7,5 млн. рублей, по состоянию на 15 декабря фактическое поступление налога составило 4 млн. рублей, что составляет 53% от запланированной суммы. Такой низкий процент связан с тем, что в этом году впервые налог на имущество физических лиц рассчитывается от кадастровой стоимости.

Еженедельно проходят рейды с представителями ОПС города Гусева по аресту имущества должников.

Как пишет пресс-служба городской администрации, формирование бюджета зависит от налоговых поступлений. От того, как своевременно и полностью поступят налоговые сборы в бюджет округа, зависит, сколько будет установлено детских площадок, отремонтировано дорог и тротуаров.
Теги: налоги Админстрация Гусевского района
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Да не пи...те по поводу, что зависит от этого установка детских площадок, ремонт дорог и тротуаров.
Вчера, 16:02   ЦитироватьОтветить8
олех
# 2олех
я потратил всё на корм ,денег на налог не осталось,что мне делать?
Вчера, 17:21   ЦитироватьОтветить3
Неон
# 3Неон
Раздули в бюджете доходы - налоговые поступления, чтобы все задуманные расходы вместить. А теперь люди виноваты...
Вчера, 19:58   ЦитироватьОтветить0
Гость водитель
# 4Гость водитель
Рад бы заплатить,но хватает зарплаты только на еду.
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 5Житель
А налоговая притаилась и ждут когда люди сами побегут платить. Ни квитанций, никаких уведомлений об оплате, если сам достучишься до них, то и слава богу.
Сегодня, 13:34   ЦитироватьОтветить0

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