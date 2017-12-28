Городская администрация повторно пытается продать нежилое здание на улице Суворова
28 декабрь 2017, 20:54
Городская администрация повторно пытается продать нежилое здание довоенной постройки в городе Гусеве на ул. Суворова, дом 8а. Информация об этом размещена на сайте администрации.Теги: Админстрация Гусевского района аукцион
Здание площадью 518 кв.м. продается вместе с земельным участком площадью 895 кв.м., на котором оно расположено.
Начальная цена объекта составляет 1130800 рублей. Торги пройдут 31 января 2018 года.
Здание площадью 518 кв.м. продается вместе с земельным участком площадью 895 кв.м., на котором оно расположено.
Начальная цена объекта составляет 1130800 рублей. Торги пройдут 31 января 2018 года.
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