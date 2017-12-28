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Городская администрация повторно пытается продать нежилое здание на улице Суворова

28 декабрь 2017, 20:54
Городская администрация повторно пытается продать нежилое здание довоенной постройки в городе Гусеве на ул. Суворова, дом 8а. Информация об этом размещена на сайте администрации.

Здание площадью 518 кв.м. продается вместе с земельным участком площадью 895 кв.м., на котором оно расположено.

Начальная цена объекта составляет 1130800 рублей. Торги пройдут 31 января 2018 года.
Теги: Админстрация Гусевского района аукцион
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житель
# 1житель
Его уже тушили 2 раза.Кто-то хочет сжечь.
Вчера, 21:53   ЦитироватьОтветить0
Аркадиуш
# 2Аркадиуш
продают,? его снести давно пора,гора мусора
Вчера, 21:59   ЦитироватьОтветить0
икс
# 3икс
А, людей куда оттуда выселили?
Сегодня, 08:25   ЦитироватьОтветить0

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