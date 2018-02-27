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Информационный сайт города Гусева

На сайте госзакупок размещены тендеры первых двух этапов ямочного ремонта дорог в этом году

27 февраля 2018, 20:48
На сайте госзакупок размещены тендеры первых двух этапов ямочного ремонта дорог в этом году
На сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены тендеры на выполнение первых двух этапов ямочного ремонта дорожного покрытия в городе Гусеве в этом году.

Первым этапом планируется выполнить ремонтные работы на улицах Маяковской, Ю. Смирнова, З. Космодемьянской, Школьной, Железнодорожной, Победы, а также на Центральной и Привокзальной площадях. Максимальная цена контракта оценивается в 1 637 066 рублей. Победитель тендера определится 5 марта.

Вторым этапом планируются выполнить ремонтные работы на улицах Тимирязева, Багратиона, Малахова, Советской, а также на проспекте Ленина и переулке Павлова. Максимальная цена контракта оценивается в 1 417 332 рублей. Победитель тендера определится 16 марта.
ремонт Админстрация Гусевского района госзакупки
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