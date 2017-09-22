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Сделают ямочный ремонт дорог на улицах Малахова, Ломоносова и переулке Павлова

22 сентябрь 2017, 17:10
Сделают ямочный ремонт дорог на улицах Малахова, Ломоносова и переулке Павлова
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения ямочного ремонта дорожного покрытия на улицах Малахова, Ломоносова и переулке Павлова. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта оценивается в 339 492 рубля. Итоги конкурса будут подведены 6 октября. Срок выполнения работ не должен превышать четырнадцати календарных дней со дня заключения Контракта.

Это пятый этап ямочного ремонта в текущем году. Первым этапом ремонт дорог был произведен на улицах Маяковского, Ю. Смирнова, З. Космодемьянской, Школьной, Железнодорожной, Вокзальной, Победы, а также на привокзальной и центральной площадях. Вторым этапом на улицах Павлова, Тимирязева, Багратиона, Малахова, Советская, а также на проспекте Ленина и переулке Павлова. Третим этапом на улицах Пушкина, Северная, Балтийская, Артиллерийская, Ломоносова, Толстого, Луговая, Утегенова, Невского, Мукомольная, Красноармейская. Четвёртым этапом на улицах Пушкина, Северная, Балтийская, Артиллерийская, Ломоносова, Толстого, Луговая, Утегенова, Невского, Мукомольная, Красноармейская.
Теги: ремонт Админстрация Гусевского района госзакупки
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