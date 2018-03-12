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Льготы физическим лицам по имущественным налогам необходимо оформить до 1 апреля

12 марта 2018, 17:36
Льготы физическим лицам по имущественным налогам необходимо оформить до 1 апреля
Управление Федеральной налоговой службы по калининградской области уведомляет, что оформить заявление на получение льготы по имущественным налогам физическим лицам, впервые получавшим льготу, необходимо до 1 апреля 2018 года.

Физическим лицам, у которых в течении 2017 года впервые возникли основания использования налоговых льгот, заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу, необходимо подать в налоговую инспекцию. В целях корректного проведения массового расчета предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2018 года.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Направить в налоговые органы заявление можно воспользовавшись личным кабинетом на сайте ФНС России.
налоги
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