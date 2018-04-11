На рекультивацию 19 свалок в Калининградской области потребуется 2,3 млрд руб. Проводить процедуру планируется в 2018–2025 годах. Такие данные приводятся в схеме обращения с отходами в Калининградской области, разработанной региональным министерством экологии и природных ресурсов. Как рассказывает «Новый Калининград», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В числе наиболее крупных свалок, которые должны рекультивировать, — свалка в Светлом (800 тыс. тонн отходов), в Ильчево Гурьевского городского округа (763 тыс. тонн), в Советске (342 тыс. тонн) и в Гусеве (239 тыс. тонн).
В среднем рекультивация одной крупной свалки обойдется в 100–150 млн руб. Восстановление земель на месте свалок емкостью до 200 тыс. тонн отходов будет обходиться в 50–60 млн руб.
При этом крупного полигона в Круглово, который властям не удается легализовать через включение в государственный реестр размещения отходов, нет в списке свалок, подлежащих рекультивации.
На рекультивацию областных свалок потребуется 2,3 млрд руб.
11 апреля 2018, 14:33
свалка мусор
0 просмотров
Другие новости по теме