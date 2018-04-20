/ / / Прием заявок по программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия» завершён, ждем результатов

10 апреля завершился прием заявок по Программе приграничного сотрудничества Европейского инструмента добрососедства «Литва-Россия 2014-2020». Об этом пишет «За доблестный труд».
Мы уже неоднократно писали о том, что администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» в течение долгого времени готовила ряд заявок для участия в данной Программе.
«Правительство Российской Федерации и правительство Литвы создали общий фонд, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в соответствии с приоритетами Программы, — рассказывает глава администрации Евгений Михайлов. — Для нас это уникальный шанс привлечь финансирование из Программы на решение муниципальных проблем. Оставалось только найти партнеров для наших учреждений».
Евгений Михайлов за несколько недель провел ряд встреч с руководителями самоуправлений соседнего государства, где обсуждал возможности совместных проектов. Рабочая группа из Гусева провела множество плодотворных встреч с рабочими группами городов, которые выступили партнерами со стороны Литвы.
Партнеры Программы могли привлечь на реализацию совместной заявки 90% и лишь 10% собственных средств.
«Здесь хочу заметить, что подготовка конкурсной документации это долгая и кропотливая работа команды с привлечением экспертов, — говорит Евгений Михайлов, — а участие в Программе это конкурс. Конкурс с очень большой конкуренцией — конкуренцией идей, конкуренцией грамотного обоснования заявки. Ведь воспользоваться такой возможностью решения местных задач за счет внебюджетных средств пытаются все муниципалитеты региона».
Заявки должны отвечать критериям, которые прописаны в Программе. Во-первых, они должны быть направлены на содействие местной культуре и сохранению исторического наследия, то есть на восстановление и адаптацию исторического и природного наследия, содействие развитию культурных связей и туризма. Во-вторых, направлены на содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью, то есть содействие социальной интеграции и сотрудничеству в регионе приграничного сотрудничества посредством повышения качества медицинского и социального обслуживания, улучшения образовательных услуг, а также общественных инициатив. И в-третьих, направлены на поддержку местного и регионального надлежащего управления, то есть содействие сотрудничеству между институтами общественной власти и укрепление местных общин.
«За многие годы Гусевский городской округ заключил ряд партнерских соглашений о сотрудничестве в различных сферах жизнедеятельности муниципалитета с самоуправлениями Республики Литва, — говорит глава администрации, — которые также заинтересованы в участии в Программе».
О том, что Евгений Михайлов имеет большой опыт подготовки заявок для участия в Программе, говорит тот факт, что в первый же год на посту главы администрации он привлек средства из Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша, благодаря которым в Гусеве отремонтировали тротуар от политехникума до школы № 3, организовали велосипедную дорожку и установили опоры двухуровнего освещения.
В этом году, благодаря долгой, тщательной и скрупулезной подготовке документов, а также непосредственному участию Евгения Михайлова в рабочих встречах и совещаниях, в бюджет муниципалитета поступит 130 миллионов рублей на капитальный ремонт улиц: Маяковского, Северной, Смирнова, Лесной, Советской (левой части) и переулка Соснового.
В Программу «Россия-Литва 2014-2020» в этом году с нашей стороны руководство МАОУ СОШ № 3 решило подать заявку на создание спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенных категорий граждан. Центр будет единственным в муниципальном образовании безвозмездно предоставляющим услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам, находящимся в неблагоприятном социальном положении по обучению информационной грамотности, пользованию бассейном и тренажерным залом, проведению тренингов личностного роста. Партнером данной заявки выступило самоуправление города Казлу-Руда.
Партнеры из Казлу-Руда поддержали нас и при подготовке второго проекта, который направлен на расширение пункта проката специальной техники для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Автором проекта выступил Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе. Кроме того что прокат пополнится новыми устройствами и приспособлениями, проект предусматривает тренировочные занятия совместно с литовскими партнерами по обучению граждан пожилого возраста пользованию средствами реабилитации.
Партнерами в третьей и четвертой заявках выступило самоуправление города Вилкавишкис. В частности руководство ГМКСУ «Стадион» в рамках совместной заявки планирует приобрести техническое оборудование для обслуживания стадиона, а также оборудование для стрелкового тира, который власти муниципалитета хотят возродить на нашем стадионе.
Также города-партнеры готовят совместный проект «Сотрудничество между Гусевом и Вилкавишкис с целью повышения способности реагировать на особые ситуации», в рамках которого планируется закупка специальной техники и необходимого оборудования для модернизации Пожарной части № 13 города Гусева, а также совместная подготовка и учения, направленные на повышение способности пожарно-спасательных служб и муниципальных администраций реагировать на общие чрезвычайные ситуации.
Партнерами пятой заявки, которую подготовило руководство Детской школы искусств, выступили организации из Алитуса и Клайпеды. Проект, представленный ДШИ, направлен на реконструкцию и капитальный ремонт здания школы искусств, с организацией дополнительных кабинетов для занятий музыкой, хореографией и рисованием, а также расширение актового зала.
«Все заявки, подготовленные Гусевским городским округом и нашими партнерами, поданы вовремя, — говорит Евгений Михайлов, — нам остается лишь ждать решение комиссии. И, несмотря на то, что очень большая конкуренция, мы надеемся, что наши проекты найдут поддержку у членов конкурсной комиссии и нам удастся реализовать намеченные планы».
Прием заявок по программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия» завершён, ждем результатов
20 апреля 2018, 13:35
Литва приграничное сотрудничество
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