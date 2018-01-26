Гусев готовит большое количество заявок для участия в программе приграничного сотрудничества
26 январь 2018, 12:30
В конце 2017 года были подписаны Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» и «Россия-Литва» на 2014-2020 годы. А уже 10 января стартовал прием заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества Россия-Литва.Теги: Админстрация Гусевского района Польша Литва
«У нас открываются возможности для реализации совместных проектов, - говорит министр-руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. – На подготовку и подачу проектов отведено три месяца. По польской программе ждем набор в феврале-марте. Приоритеты программ схожие – это развитие и сохранение культурного наследия, экология, транспортная доступность и другое».
Именно с обсуждения этого вопроса начал еженедельное оперативное совещание глава администрации Евгений Михайлов в понедельник 15 января. Программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва» на период 2014-2020 годов совместно финансируется Российской Федерацией и Европейским Союзом. Проекты должны включать как минимум по одному партнеру из Литвы и России.
Евгений Михайлов отметил, что все муниципалитеты нашего региона готовят заявки для участия в программе.
«Будет огромная конкуренция при рассмотрении заявок «Совместным техническим секретариатом», - говорит Евгений Михайлов, - поэтому мы должны самым тщательным образом подготовить документы для участия в Программе, а также помочь в подготовке документации нашим учреждениям, которые хотят принять участие в программах».
Напомним нашим читателям, что Гусевский городской округ уже принимал участие в реализации проектов Программы приграничного сотрудничества. Так, согласно таким проектам муниципалитет имеет проектно-сметную документацию на водоснабжение и водоотведение девяти поселков, расположенных в бассейне рек Красная, Писса и Анграппа. А в 2014 году благодаря совместному проекту администрации округа и руководства города Ольштын (Польша) в Гусеве была обустроена набережная реки Писса возле Гусевского политехникума и появились пешеходная и велосипедная дорожки и уличное освещение от МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусев до МАОУ СОШ №3.
Евгений Михайлов также сообщил, что бюджет Программы создан из общего фонда Правительства РФ и Правительств Республик Польши и Литвы, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в различных сферах.
«Финансирование Программы составит 90% от общей суммы приемлемых расходов каждого проекта, выбранного для финансирования, - говорит Евгений Михайлов, - а 10% от общей суммы должны софинансироваться участниками программы».
В свою очередь глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов пообещал, что в случае, если поданные в Программу заявки от администрации получат одобрение у «Совместного технического секретариата», то при рассмотрении бюджета на 2019 год депутаты согласуют софинансирование проектов.
Основными приоритетными направлениями программы Россия - Литва являются:
Также глава администрации поручил участникам рабочей группы по подготовке заявок в Программы и начальникам профильных управлений и отделов администрации провести совещания с руководителями бюджетных учреждений округа о возможности участия в Программах приграничного сотрудничества для привлечения внебюджетных средств.
Со стороны Литвы партнерами для подачи совместных заявок с нашим муниципалитетом в Программе выступят города: Мариамполь, Варена, Вилкавишкис, Казлу-Руда, Шакяй.
«У нас открываются возможности для реализации совместных проектов, - говорит министр-руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. – На подготовку и подачу проектов отведено три месяца. По польской программе ждем набор в феврале-марте. Приоритеты программ схожие – это развитие и сохранение культурного наследия, экология, транспортная доступность и другое».
Именно с обсуждения этого вопроса начал еженедельное оперативное совещание глава администрации Евгений Михайлов в понедельник 15 января. Программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва» на период 2014-2020 годов совместно финансируется Российской Федерацией и Европейским Союзом. Проекты должны включать как минимум по одному партнеру из Литвы и России.
Евгений Михайлов отметил, что все муниципалитеты нашего региона готовят заявки для участия в программе.
«Будет огромная конкуренция при рассмотрении заявок «Совместным техническим секретариатом», - говорит Евгений Михайлов, - поэтому мы должны самым тщательным образом подготовить документы для участия в Программе, а также помочь в подготовке документации нашим учреждениям, которые хотят принять участие в программах».
Напомним нашим читателям, что Гусевский городской округ уже принимал участие в реализации проектов Программы приграничного сотрудничества. Так, согласно таким проектам муниципалитет имеет проектно-сметную документацию на водоснабжение и водоотведение девяти поселков, расположенных в бассейне рек Красная, Писса и Анграппа. А в 2014 году благодаря совместному проекту администрации округа и руководства города Ольштын (Польша) в Гусеве была обустроена набережная реки Писса возле Гусевского политехникума и появились пешеходная и велосипедная дорожки и уличное освещение от МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусев до МАОУ СОШ №3.
Евгений Михайлов также сообщил, что бюджет Программы создан из общего фонда Правительства РФ и Правительств Республик Польши и Литвы, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в различных сферах.
«Финансирование Программы составит 90% от общей суммы приемлемых расходов каждого проекта, выбранного для финансирования, - говорит Евгений Михайлов, - а 10% от общей суммы должны софинансироваться участниками программы».
В свою очередь глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов пообещал, что в случае, если поданные в Программу заявки от администрации получат одобрение у «Совместного технического секретариата», то при рассмотрении бюджета на 2019 год депутаты согласуют софинансирование проектов.
Основными приоритетными направлениями программы Россия - Литва являются:
- содействие местной культуре и сохранение исторического наследия;
- содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью;
- сотрудничество в области обеспечения чистой природной среды в приграничном районе;
- поддержка местного и регионального надлежащего управления;
- доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь.
Также глава администрации поручил участникам рабочей группы по подготовке заявок в Программы и начальникам профильных управлений и отделов администрации провести совещания с руководителями бюджетных учреждений округа о возможности участия в Программах приграничного сотрудничества для привлечения внебюджетных средств.
Со стороны Литвы партнерами для подачи совместных заявок с нашим муниципалитетом в Программе выступят города: Мариамполь, Варена, Вилкавишкис, Казлу-Руда, Шакяй.
Сергей Каюков «За доблестный труд»
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