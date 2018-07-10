/ / / В Гусеве собираются открывать новое производство

Планы развития Гусева получат экспертную оценку на самом высоком уровне. В городе побывали ведущие российские специалисты в сфере стратегического планирования и территориального развития. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Представители Общественной палаты Российской Федерации и Всероссийского центра изучения общественного мнения рассматривают перспективы развития высокотехнологичных производств в малых городах страны. Где в Калининградской области появится новый индустриальный парк, может ли опыт Гусева по привлечению инвестиций пригодиться другим городам страны.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Новая промышленная зона в Гусеве может появиться на обширной территории между бывшим заводом железобетонных изделий и новой электростанцией.
Энергия, вода, газ, коммуникации, у привлекаемых инвесторов будет всё под рукой. В общей сложности выделено 6 земельных массивов площадью около 180 гектаров. Территория уступает в размерах острову Октябрьский в Калининграде лишь на треть.
Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— На сегодня набирают большие обороты технологии хранения информации и технологии хранения энергии, я думаю, это будет некая «силиконовая долина» Гусевского городского округа, высокотехнологичные производства.
Столичные эксперты отмечают социальную инфраструктуру города Гусева. Есть где учиться, лечиться и отдыхать. По протяжённости велодорожек Гусев удерживает лидерство среди всех муниципалитетов области. На двухколёсном транспорте можно добраться из одного конца города в другой. Высокий уровень качества городской среды во многих случаях является определяющим при выборе места жительства и начала собственного дела.
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок:
— Город может предлагать прототип бизнеса какого-то небольшого своего, и, например, жилищные условия вот такие симбиозы, на мой взгляд, сейчас наиболее востребованы.
Кирилл Родин, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ:
— Люди, в первую очередь, гонятся не за монетой, а люди гонятся, как раз за условиями жизни, для себя и своих детей и эти факторы являются действенными, чтобы люди оставались, развивали территорию, вкладывались в неё, или, к сожалению, покидали.
Современные методики расчётов позволяют предположить, что на территории нового индустриального парка на южной окраине Гусева смогут разместиться производства, на которых будут работать около семи тысяч человек. Планы нуждаются в детальной проработке, оценки ведущих экспертов страны важны на этапе проектирования. По словам специалистов, опыт гусевцев по привлечению инвестиций в развитие небольшого города может служить примером для многих муниципалитетов и не только в Калининградской области.
В Гусеве собираются открывать новое производство
10 июля 2018, 10:39
Технополис GS
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