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Информационный сайт города Гусева

Установлен срок уплаты имущественных налогов

1 августа 2018, 15:31
Установлен срок уплаты имущественных налогов
Уважаемые налогоплательщики!

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области сообщает, что в 2018 году установлен срок уплаты имущественных налогов — не позднее 3 декабря.

Единый срок уплаты имущественных налогов установлен в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2015 № 320-Ф3 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Таким образом, начисленные за 2017 год земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц должны быть уплачены не позднее 3 декабря 2018 года.

Массовая рассылка налоговых уведомлений по почте продлится до 3 декабря 2018 года. Для того, чтобы не дожидаться бумажного экземпляра, а также получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, оплачивать налоги в режиме онлайн и обращаться в налоговый орган через Интернет, в том числе по вопросу уточнения и пересчета сумм начисленных имущественных налогов, при этом, не выходя из своего дома, можно, подключившись к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Отдел экономической и инвестиционной политики администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»
налоги Админстрация Гусевского района
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