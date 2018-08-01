Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области сообщает, что в 2018 году установлен срок уплаты имущественных налогов — не позднее 3 декабря.
Единый срок уплаты имущественных налогов установлен в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2015 № 320-Ф3 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Таким образом, начисленные за 2017 год земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц должны быть уплачены не позднее 3 декабря 2018 года.
Массовая рассылка налоговых уведомлений по почте продлится до 3 декабря 2018 года. Для того, чтобы не дожидаться бумажного экземпляра, а также получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, оплачивать налоги в режиме онлайн и обращаться в налоговый орган через Интернет, в том числе по вопросу уточнения и пересчета сумм начисленных имущественных налогов, при этом, не выходя из своего дома, можно, подключившись к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Отдел экономической и инвестиционной политики администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»