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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве планируют создать сухой порт

28 октября 2018, 19:09
В Гусеве планируют создать сухой порт
Регионы начали предлагать бизнесу собственные варианты для финансирования в рамках национальных проектов, пока критериев их отбора нет, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на этой неделе на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, подчеркнул, что успех реализации национальных проектов во многом зависит от регионов, но нельзя просто переложить на них ответственность за выполнение этих программ, «спустить планы и показатели по разнарядке».

«Появилось четыре региона, которые свои проекты предлагают. Это Татарстан, Нижний Новгород, Пермь и Калининград», — сказал Шохин журналистам в кулуарах XI Евразийского форума в Вероне.

По его словам, остается вопрос в статусе и источниках финансирования этих проектов. «Вопрос в том, что они хотят их предложить и инвесторам, и хотят, чтобы они федеральный статус какой-то получили. К примеру, Калининград предлагает сухой порт в городе Гусев, строительство СмартСити на пустой площадке, которая у частного инвестора есть, и хочет, чтобы они попали в федеральные программы с точки зрения инфраструктуры. Или чтобы этим частным инвесторам были даны какие-то преференции в виде возврата денег, затраченных на инфраструктуру, через налоговые схемы», — пояснил Шохин.

«Но, проекты такие, сыроватые, скажем. Но их ВЭБ и РФПИ все равно смотрят насколько они интересные. Но они еще далеки до упаковки, скажем, но мы готовы с ними поработать», — заключил глава РСПП.
сухой порт
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Житель
# 1Житель
Гусев может привлечь только одним: дешевой рабсилой в остальном у Гусева нет преимущества перед Калининградом или любым другим портовым городом.
Гусевские рабы готовы работать за еду.
Вчера, 19:57   ЦитироватьОтветить4

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