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Городская администрация опубликовала программу развития округа на 2019–2023 годы

2 ноября 2018, 12:29
Городская администрация опубликовала программу развития округа на 2019–2023 годы
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» опубликовала проект «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования „Гусевский городской округ“ на 2019–2023 годы».

Предложения и замечания по данной программе будут приниматься до 16 ноября 2018 года включительно на адрес электронной почты prom@admgusev.ru.

Скачать программу [338,22 Kb] (cкачиваний: 40)
Админстрация Гусевского района
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