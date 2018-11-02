Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» опубликовала проект «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования „Гусевский городской округ“ на 2019–2023 годы».
Предложения и замечания по данной программе будут приниматься до 16 ноября 2018 года включительно на адрес электронной почты prom@admgusev.ru.
Городская администрация опубликовала программу развития округа на 2019–2023 годы
2 ноября 2018, 12:29
Админстрация Гусевского района
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