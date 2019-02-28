Сегодня в городском Доме культуры глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило встретились с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом пишет «За доблестный труд».
В мероприятии приняли участие: представители Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области», Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор» и Калининградского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Кроме представителей бизнесообщества встреча вызвала интерес у студентов Гусевского политехнического техникума. Гусевским предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Презентовали финансовые и информационные инструменты поддержки предпринимателей.
Наибольший интерес предпринимателей вызвали технологии внедрения онлайн-касс на предприятиях.
Представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ познакомили с денежно-кредитной политикой Банка России.
Гусевским предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса
28 февраля 2019, 22:54
предприниматели Городской дом культуры Александр Китаев
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