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Гусевским предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса

28 февраля 2019, 22:54
Гусевским предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса
Сегодня в городском Доме культуры глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило встретились с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом пишет «За доблестный труд».

В мероприятии приняли участие: представители Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области», Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор» и Калининградского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Кроме представителей бизнесообщества встреча вызвала интерес у студентов Гусевского политехнического техникума. Гусевским предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Презентовали финансовые и информационные инструменты поддержки предпринимателей.

Наибольший интерес предпринимателей вызвали технологии внедрения онлайн-касс на предприятиях.

Представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ познакомили с денежно-кредитной политикой Банка России.
предприниматели Городской дом культуры Александр Китаев
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