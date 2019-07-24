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Генплан Гусева упорядочат за 0,32 млн рублей

24 июля 2019, 19:30
Генплан Гусева упорядочат за 0,32 млн рублей
ООО «Никор Проект» приведёт в соответствии с нормативами Генеральный план Гусевского городского округа Калининградской области. Об этом рассказывает «Русский Запад».

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области приняло в среду, 24 июля 2019 года, решение о заключении контракта с единственным участником открытого конкурса ООО «Никор Проект».

Компания снизила максимальную цену с 0,36 млн рублей до 0,32 млн рублей.

Генеральный план Гусевского городского округа был утверждён постановлением правительства Калининградской области № 803 29 декабря 2018 года.

По информации kartoteka.ru, ООО «Никор Проект» принадлежит генеральному директору Наталье Ефимовой (25%), Елене Кохан (25%), Ольге Мезей (25%) и Наталье Чепинога (25%).
госзакупки
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