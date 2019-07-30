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Информационный сайт города Гусева

Калининградской области выделят 23 млн рублей на капремонт домов с установкой «умных» счётчиков

30 июля 2019, 19:56
Калининградской области выделят 23 млн рублей на капремонт домов с установкой «умных» счётчиков
Калининградской области выделят 23 миллиона рублей на энергоэффективный капитальный ремонт, в рамках которого также установят «умные» счётчики. Об этом пишет «Клопс».

Как сообщает издание, организация компенсирует до 80% стоимости работ, если доля собственников составляет не менее 20%. Калининградская область в этом году подала две заявки. Обе госкорпорация одобрила.

В первом случае федеральный бюджет выделит региону 1,1 миллиона рублей на энергоэффективный капремонт трёх домов в Калининграде и Гусеве. Общая стоимость работ составит 1,6 миллиона рублей.

В рамках второй заявки область получит от фонда 21,9 миллиона рублей на обновление десяти домов. Специалисты, в частности, установят узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, а также утеплят наружные стены. Общая стоимость капитального ремонта оценивается в 144,3 миллиона рублей.
ремонт
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Г
# 1ГераБуФфон
на конец то....мы в предвкушении мильенов.. bowtie 
Вчера, 20:44   ЦитироватьОтветить
00
П
# 2Протуберанец
Караул, кто позволил применять "умные" счётчики, этож какое разорение для УК и поставщикам услуг. 
Лет 6 назад установил счётчики на тепло, год пользовался, а потом сказали низяяя. В суд обращаться бесполезно, судебная практика такие иски оставляла без удовлетворения (надо было чтоб весь дом такие установил, а по отдельности шыш). 
Сегодня, 00:53   ЦитироватьОтветить
00

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