Калининградской области выделят 23 миллиона рублей на энергоэффективный капитальный ремонт, в рамках которого также установят «умные» счётчики. Об этом пишет «Клопс».
Как сообщает издание, организация компенсирует до 80% стоимости работ, если доля собственников составляет не менее 20%. Калининградская область в этом году подала две заявки. Обе госкорпорация одобрила.
В первом случае федеральный бюджет выделит региону 1,1 миллиона рублей на энергоэффективный капремонт трёх домов в Калининграде и Гусеве. Общая стоимость работ составит 1,6 миллиона рублей.
В рамках второй заявки область получит от фонда 21,9 миллиона рублей на обновление десяти домов. Специалисты, в частности, установят узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, а также утеплят наружные стены. Общая стоимость капитального ремонта оценивается в 144,3 миллиона рублей.
Калининградской области выделят 23 млн рублей на капремонт домов с установкой «умных» счётчиков
30 июля 2019, 19:56
ремонт
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