Власти Гусева провели аукцион по строительству пешеходного фонтана в центре города в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах. Итоги опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно протоколу, контракт планируется заключить с компанией ООО «Мастерская Дмитрия Удалова». В ходе торгов будущий подрядчик снизил цену с 15,8 до 13,7 миллионов рублей.
Фонтан будет состоять из 40 струй воды, на основе которых будет создаваться водное шоу с множеством вариантов. Каждая струя будет иметь подсветку и подниматься на высоту около 2 метров, за исключением центральной струи, где подъем воды должен быть до 5 метров.
В ходе торгов стоимость строительства фонтана снизилась более чем на 2 млн руб
6 сентября 2019, 10:01