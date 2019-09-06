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Информационный сайт города Гусева

В ходе торгов стоимость строительства фонтана снизилась более чем на 2 млн руб

6 сентября 2019, 10:01
В ходе торгов стоимость строительства фонтана снизилась более чем на 2 млн руб
Власти Гусева провели аукцион по строительству пешеходного фонтана в центре города в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах. Итоги опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, контракт планируется заключить с компанией ООО «Мастерская Дмитрия Удалова». В ходе торгов будущий подрядчик снизил цену с 15,8 до 13,7 миллионов рублей.

Фонтан будет состоять из 40 струй воды, на основе которых будет создаваться водное шоу с множеством вариантов. Каждая струя будет иметь подсветку и подниматься на высоту около 2 метров, за исключением центральной струи, где подъем воды должен быть до 5 метров.
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Н
# 1Неон
На экономию сделайте доброе дело - посадите деревьев по всей площади (где это будет возможно). А то сплошной камень везде. Около отремонтированного малого зала ДО обещали озеленить, а воз и ныне там...
Сегодня, 10:27   ЦитироватьОтветить
100
Г
# 2Гость Гость
Они эту экономию, помноженную многократно, скоро подрядчику моста платить будут.
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить
20
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