Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Экономика / В рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей в Гусеве модернизируют очистные
Информационный сайт города Гусева

В рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей в Гусеве модернизируют очистные

22 октября 2019, 13:07
В рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей в Гусеве модернизируют очистные
17–18 октября в городе Ворлины (Польша) состоялось заседание Совместного мониторингового комитета Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Основной целью этой встречи было одобрение проектов, представленных в рамках 1-го конкурса предложений по тематическим целям: «Окружающая среда» и «Доступность», сообщается на сайте программы приграничного сотрудничества между двумя странами.

На заседании утвердили 10 проектов по тематической цели «Окружающая среда» с общей суммой софинансирования 19 275 775,86 евро, и 4 проекта по тематической цели «Доступность» с общей суммой софинансирования 8 115 778,64 евро.

В Светлогорске будут построены и отремонтированы дороги. В Гусеве, Советске и Гурьевске планируют модернизировать очистные сооружения, в Озёрске обновят водопровод. Калининградская область и Поморское воеводство создадут новые туристические маршруты.

Список утвержденных проектов направят в Еврокомитет, где их будут рассматривать в течении 15 дней. После мониторинговый комитет может отклонить ранее одобренные предложения.

Одобренные в рамка конкурса «Окружающая среда» [67,66 Kb] (cкачали 15 раз)
Одобренные в рамках конкурса «Доступность» [96,37 Kb] (cкачали 6 раз)
Другие новости по теме
25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»25 октября в ГДК состоялось открытие 8 сезона лиги юмора «Остров КВН»Подростки из Гусеского района посетили веревочный парк «Лабиринт приключений» в городе ОзерскеПодростки из Гусеского района посетили веревочный парк «Лабиринт приключений» в городе ОзерскеФоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»Фоторепортаж от Алексея Латышева с фестиваля красок «Red Orange»Фоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победыФоторепортаж с торжественного мероприятия на городской площади, посвященное Дню победы
П
# 1Прохожий
Очень печально, что имея такие природные богатства, мы сами не способны навести порядок у себя в доме, без помощи "проклятого запада"... cry  
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить
41
Ж
# 2Житель СВОЕГО города
Я чего то плохо понимаю с очистными - это прикол??? Мы их уже ПОСТРОИЛИ много лет назад. Уже даже МОДЕРНИЗИРОВАЛИ несколько лет назад. Запах есть, грязь из крана бежит -  и что? Наступил СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ???????? А вы покажите участникам программы то, что имеете на сегодняшний день С потраченным финансированием, желательно!
Сегодня, 15:09   ЦитироватьОтветить
110
1
# 3123
Что-то меня терзают смутные сомнения о бескорысности вливания западом денежных средств в нашу область. А что полякам досталось от этого пирога, там что модернизируют или строят? Другой вопрос. Остальные субъекты РФ, что не имеют общих границ, лишены таких денег по Программе? Может питерцы, карелы, мурманчане есть на сайте, расскажут, имеются ли в их регионах аналогичные Программы с финнами и норвегами? 
Сегодня, 15:31   ЦитироватьОтветить
40
П
# 4Поправка №1
Прохожий,
А ничего, что финансирование программы совместное Евросоюза с РФ (доли почти равные) - это первое.
А второе - работы выполняются на паритетной основе (деньги выдаются только на партнерские проекты, то есть в рамках одного "проекта" что-то делается в приграничных районах Польши, что-то в Калининградской области).

Польская сторона заинтересована не меньше нашего.



123,
Заявки на модернизацию очистных не подавалась, это просто очень "умные" люди публикуют таким образом новости.
Скорее всего имеются ввиду проекты строительства канализационных очистных сооружений в некоторых поселках Гусевского городского округа.
Сегодня, 15:58   ЦитироватьОтветить
01
1
# 5111
Построили очистные, и несколько раз их модернизировали, а река  за последние 5 лет превратилась в сточную канаву. В районе Фурманово около моста на трассе вода черная, воняет канализацией. Ощущение, что все дерьмо Гусева спускается без какой-либо там очистки в Писсу. Гринпис помоги! Наши ни хрена не могут!
Сегодня, 16:34   ЦитироватьОтветить
40
С
# 6Саныч
Модернизировать будет ООО "Мириам"
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
30
Ж
# 7Житель городка
Какая модернизация, человеки, очнитесь!!! Пока трусы грязные- жопу мыть бесполезно... Нужна замена водопроводной сети, иначе победы с гнилой и грязной водой не ВИДАТЬ. 
Сегодня, 17:49   ЦитироватьОтветить
30
П
# 8Прохожий
Поправка №1, вы утверждаете, что взносы на эти программы практически равные и расходы делаются на паритетной основе.
Тогда зачем нам всё эти рассмотрения и утверждения в комитетах Евросоюза.
Или мы, у себя и фактически на свои средства, не можем без их одобрения и разрешения строить то, что нам нужно?

Сегодня, 18:40   ЦитироватьОтветить
10
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико