17–18 октября в городе Ворлины (Польша) состоялось заседание Совместного мониторингового комитета Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Основной целью этой встречи было одобрение проектов, представленных в рамках 1-го конкурса предложений по тематическим целям: «Окружающая среда» и «Доступность», сообщается на сайте программы приграничного сотрудничества между двумя странами.
На заседании утвердили 10 проектов по тематической цели «Окружающая среда» с общей суммой софинансирования 19 275 775,86 евро, и 4 проекта по тематической цели «Доступность» с общей суммой софинансирования 8 115 778,64 евро.
В Светлогорске будут построены и отремонтированы дороги. В Гусеве, Советске и Гурьевске планируют модернизировать очистные сооружения, в Озёрске обновят водопровод. Калининградская область и Поморское воеводство создадут новые туристические маршруты.
Список утвержденных проектов направят в Еврокомитет, где их будут рассматривать в течении 15 дней. После мониторинговый комитет может отклонить ранее одобренные предложения.
В рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей в Гусеве модернизируют очистные
22 октября 2019, 13:07