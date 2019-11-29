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Информационный сайт города Гусева

В городской администрации состоялась встреча предпринимателей с представителями налоговой службы

29 ноября 2019, 15:53
В городской администрации состоялась встреча предпринимателей с представителями налоговой службы
Сегодня, 29 ноября, в рамках взаимодействия законопослушного бизнес-сообщества округа с налогооблагающими органами в администрации состоялась встреча предпринимателей с руководителем Фонда поддержки предпринимателей Гусевского городского округа Дмитрием Черняевым и сотрудниками Федеральной налоговой службы Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие более двух десятков предпринимателей.

На повестке дня — изменения налогового законодательства в 2020 году, закона о применении кассовой техники в РФ, предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Эти и другие вопросы осветили главный государственный налоговый инспектор МИ ФНС РФ № 2 по Калининградской области Ольга Семенова, начальник отдела учетной работы с налогоплательщиками МИ ФНС РФ № 2 по Калининградской области Ирина Елисеева.

Разъяснительно-консультационный характер встречи помог разрешить множество практических вопросов. Предпринимателей интересовали разные сферы налогооблагающей политики, в том числе, какие технические требования будут предъявляться к устройствам для нанесения и считывания штрих-кода, какие группы товара станут обязательны к штрихкодированию в 2020 году.

Представители Федеральной налоговой службы на все вопросы дали квалифицированные ответы и профессиональные советы.
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з
# 1знающий
 Можно сказать, большинство предпринимателей встречу проигнорировали. Что и понятно.
Сегодня, 16:58   ЦитироватьОтветить
10
Ф
# 2ФНС
А что это за "тело" в клетчатой рубашке и в кресле прндседательствующего так вальяжно на 4 фотке развалилось? 
Сегодня, 17:10   ЦитироватьОтветить
20
П
# 3Предприниматель
Состоялась встреча предпринимателей с руководителем Фонда поддержки предпринимателей Гусевского городского округа Дмитрием Черняевым и сотрудниками Федеральной налоговой службы

Кто эти люди на фотографиях? Что за фонд о котором никто не слышал? Что за директор - очередной кореш нашего СанСаныча за зарплате? Мы теперь всех друзей его должны содержать?
Сегодня, 18:37   ЦитироватьОтветить
30
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