Сегодня, 29 ноября, в рамках взаимодействия законопослушного бизнес-сообщества округа с налогооблагающими органами в администрации состоялась встреча предпринимателей с руководителем Фонда поддержки предпринимателей Гусевского городского округа Дмитрием Черняевым и сотрудниками Федеральной налоговой службы Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие более двух десятков предпринимателей.
На повестке дня — изменения налогового законодательства в 2020 году, закона о применении кассовой техники в РФ, предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Эти и другие вопросы осветили главный государственный налоговый инспектор МИ ФНС РФ № 2 по Калининградской области Ольга Семенова, начальник отдела учетной работы с налогоплательщиками МИ ФНС РФ № 2 по Калининградской области Ирина Елисеева.
Разъяснительно-консультационный характер встречи помог разрешить множество практических вопросов. Предпринимателей интересовали разные сферы налогооблагающей политики, в том числе, какие технические требования будут предъявляться к устройствам для нанесения и считывания штрих-кода, какие группы товара станут обязательны к штрихкодированию в 2020 году.
Представители Федеральной налоговой службы на все вопросы дали квалифицированные ответы и профессиональные советы.
В городской администрации состоялась встреча предпринимателей с представителями налоговой службы
29 ноября 2019, 15:53