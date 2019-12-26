На развитие востока Калининградской области направят 300 млн рублей

На развитие населённых пунктов востока Калининградской области в 2020 году направят 300 миллионов рублей. Информация об этом прозвучала сегодн, 26 декабря, в Облдуме.В программу развития с условным названием «Восток» попали Советск, Гусев, Гвардейск и другие города той части региона. Главная цель — улучшить качество жизни людей и поддержать экономическое развитие этих муниципалитетов. Власти готовы создать особые условия для бизнесменов, которые откроют свои предприятия на востоке региона.Например, кредиты под один процент годовых, а также на субсидии для развития бизнеса на начальном этапе.Также стали известны планы на следующий купальный сезон. В этом году был принят закон, который позволяет штрафовать тех, кто купался в запрещённых для этого местах. В новом году совместно с правительством планируется увеличить количество обустроенных пляжей. На это потребуется около двадцати миллионов рублей.