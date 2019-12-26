На развитие населённых пунктов востока Калининградской области в 2020 году направят 300 миллионов рублей. Информация об этом прозвучала сегодн, 26 декабря, в Облдуме.
В программу развития с условным названием «Восток» попали Советск, Гусев, Гвардейск и другие города той части региона. Главная цель — улучшить качество жизни людей и поддержать экономическое развитие этих муниципалитетов. Власти готовы создать особые условия для бизнесменов, которые откроют свои предприятия на востоке региона.
Например, кредиты под один процент годовых, а также на субсидии для развития бизнеса на начальном этапе.
Марина Оргеева, председатель Калининградской областной думы:
— Перед въездом в Железнодорожный с правой стороны есть предприниматель, который оборудовал там маленькую гостиницу, принимает гостей. У него появилась идея сделать из мельницы — гостиницу. Вот он, работающий уже сегодня, тоже может претендовать, если он представит бизнес-проект. Приводя в порядок города, мы говорим о том, чтобы там появлялись точки притяжения.
Также стали известны планы на следующий купальный сезон. В этом году был принят закон, который позволяет штрафовать тех, кто купался в запрещённых для этого местах. В новом году совместно с правительством планируется увеличить количество обустроенных пляжей. На это потребуется около двадцати миллионов рублей.
Александр Мусевич, депутат Калининградской областной думы:
— Есть ряд территорий, которые по тем или иным причинам не попали в места культурного или массового отдыха. Почему вот здесь не сделать хороший пляж. Там нет муниципальных постов, там, в общем, опасно купаться. Но они соответствуют и их вполне можно использовать.
На развитие востока Калининградской области направят 300 млн рублей
26 декабря 2019, 15:18