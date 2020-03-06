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Информационный сайт города Гусева

Компания из Нестерова займется ремонтом тротуаров на переулке Пионерском и улице Багратиона

6 марта 2020, 15:19
Компания из Нестерова займется ремонтом тротуаров на переулке Пионерском и улице Багратиона
Второго марта были подведены итоги электронного аукциона, который проводился в рамках реализации Программы конкретных дел в Гусевском городском округе в 2020 году.

Предметом аукциона стали два объекта: ремонт части тротуара по переулку Пионерскому, от пересечения с улицей Московской вдоль многоквартирного жилого дома и ремонт тротуара по улице Багратиона от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Пригородной.

Как отметили в управлении ЖКХ администрации округа, в конкурсную комиссию было подано множество заявок на выполнение данного вида работ, однако на участие к аукциону было допущено четыре организации. Начальная стоимость работ составила более четырех миллионов рублей.

В результате торгов подряд на выполнения ремонта обоих тротуаров выиграло ООО «Витастрой» из Нестерова, снизив цену контракта на 29%.
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Г
# 1Гость Гость
ремонт части тротуара по переулку Пионерскому, от пересечения с улицей Московской вдоль многоквартирного жилого дома 
​А дальше, к памятнику уланам? Зашибись ремонт, туда дальше самое главное, брустчатка обросла травой, её надо спасать, края от забора до забора в вековой траве. ​​​
Сегодня, 15:58   ЦитироватьОтветить
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В
# 2Васька
о опять Урбана кореш)
Сегодня, 19:55   ЦитироватьОтветить
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П
# 3Пионер
Там тротуара нет
Сегодня, 21:05   ЦитироватьОтветить
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