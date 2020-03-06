Второго марта были подведены итоги электронного аукциона, который проводился в рамках реализации Программы конкретных дел в Гусевском городском округе в 2020 году.
Предметом аукциона стали два объекта: ремонт части тротуара по переулку Пионерскому, от пересечения с улицей Московской вдоль многоквартирного жилого дома и ремонт тротуара по улице Багратиона от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Пригородной.
Как отметили в управлении ЖКХ администрации округа, в конкурсную комиссию было подано множество заявок на выполнение данного вида работ, однако на участие к аукциону было допущено четыре организации. Начальная стоимость работ составила более четырех миллионов рублей.
В результате торгов подряд на выполнения ремонта обоих тротуаров выиграло ООО «Витастрой» из Нестерова, снизив цену контракта на 29%.
Компания из Нестерова займется ремонтом тротуаров на переулке Пионерском и улице Багратиона
6 марта 2020, 15:19