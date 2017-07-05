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В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39%

5 июль 2017, 12:00
В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39%
40 % малых и средних предприятий, зарегистрированных в Калининградской области, фактически не ведут деятельность. Из 27,1 тыс. зарегистрированных компаний деятельность ведут только 16,5 тыс. Такие данные Росстат получил в результате проведения сплошного обследования малого и среднего бизнеса в 2015 году. Данные обрабатывались более полутора лет, сообщает Rugrad.eu.

Средние предприятия оказались почти полностью реальными — не работало только одно из 96 предприятий. При этом микропредприятий, существующих только на бумаге, оказалось 57 %.

В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39 %. В отдельных областных муниципалитетах фиктивного бизнеса больше, чем реального. Так, в Озерском районе 65 % бизнеса оказалось числящимся только на бумаге. В Янтарном — 59 %, в Багратионовском районе — 55 %.

Сплошное обследование малого бизнеса в России проводится второй раз. Первый раз — в 2010 году. В 2015 году было проведено плановое обследование, так как реальные данные о состоянии малого бизнеса должны обновляться не реже, чем один раз в пять лет.

Зарегистрировано предприятийРеально работаютДоля «бумажного» бизнеса
Калининградская область27 11016 46139%
Багратионовский район48522055%
Балтийский район35716554%
Неманский район1749943%
Нестеровский район1498841%
Полесский район22513341%
Светлогорский район42221749%
Полесский район66543535%
Калининград18 86211 83737%
Гвардейск45124546%
Гурьевск2 1051 35036%
Гусев34020739%
Зеленоградск57428251%
Ладушкин632954%
Мамоново1275656%
Краснознаменск1054260%
Озерск1505265%
Пионерский20812042%
Правдинск1998856%
Светлый58732245%
Славск1376652%
Советск59035340%
Янтарный1355559%
Теги: предприниматели бизнес
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Предприниматель
# 1Предприниматель
Нас за полтора года еще закрылось примерно 20%. Так что цифры нужно скорректировать в сторону увеличения мертвых предприятий.
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