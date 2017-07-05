В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39%
5 июль 2017, 12:00
40 % малых и средних предприятий, зарегистрированных в Калининградской области, фактически не ведут деятельность. Из 27,1 тыс. зарегистрированных компаний деятельность ведут только 16,5 тыс. Такие данные Росстат получил в результате проведения сплошного обследования малого и среднего бизнеса в 2015 году. Данные обрабатывались более полутора лет, сообщает Rugrad.eu.Теги: предприниматели бизнес
Средние предприятия оказались почти полностью реальными — не работало только одно из 96 предприятий. При этом микропредприятий, существующих только на бумаге, оказалось 57 %.
В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39 %. В отдельных областных муниципалитетах фиктивного бизнеса больше, чем реального. Так, в Озерском районе 65 % бизнеса оказалось числящимся только на бумаге. В Янтарном — 59 %, в Багратионовском районе — 55 %.
Сплошное обследование малого бизнеса в России проводится второй раз. Первый раз — в 2010 году. В 2015 году было проведено плановое обследование, так как реальные данные о состоянии малого бизнеса должны обновляться не реже, чем один раз в пять лет.
Средние предприятия оказались почти полностью реальными — не работало только одно из 96 предприятий. При этом микропредприятий, существующих только на бумаге, оказалось 57 %.
В Гусеве доля фиктивного малого бизнеса составляет 39 %. В отдельных областных муниципалитетах фиктивного бизнеса больше, чем реального. Так, в Озерском районе 65 % бизнеса оказалось числящимся только на бумаге. В Янтарном — 59 %, в Багратионовском районе — 55 %.
Сплошное обследование малого бизнеса в России проводится второй раз. Первый раз — в 2010 году. В 2015 году было проведено плановое обследование, так как реальные данные о состоянии малого бизнеса должны обновляться не реже, чем один раз в пять лет.
|Зарегистрировано предприятий
|Реально работают
|Доля «бумажного» бизнеса
|Калининградская область
|27 110
|16 461
|39%
|Багратионовский район
|485
|220
|55%
|Балтийский район
|357
|165
|54%
|Неманский район
|174
|99
|43%
|Нестеровский район
|149
|88
|41%
|Полесский район
|225
|133
|41%
|Светлогорский район
|422
|217
|49%
|Полесский район
|665
|435
|35%
|Калининград
|18 862
|11 837
|37%
|Гвардейск
|451
|245
|46%
|Гурьевск
|2 105
|1 350
|36%
|Гусев
|340
|207
|39%
|Зеленоградск
|574
|282
|51%
|Ладушкин
|63
|29
|54%
|Мамоново
|127
|56
|56%
|Краснознаменск
|105
|42
|60%
|Озерск
|150
|52
|65%
|Пионерский
|208
|120
|42%
|Правдинск
|199
|88
|56%
|Светлый
|587
|322
|45%
|Славск
|137
|66
|52%
|Советск
|590
|353
|40%
|Янтарный
|135
|55
|59%
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