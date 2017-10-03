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В этом году на реализацию программы конкретных дел было выделено 16 млн 755 тысяч рублей

3 октябрь 2017, 14:31
В этом году на реализацию программы конкретных дел было выделено 16 млн 755 тысяч рублей
В рамках Программы конкретных дел (ПКД) на 2017 год в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» выполнены следующие мероприятия:

  1. Капитальный ремонт тротуаров нечетной стороны пер. Павлова, нечетной стороны ул. Малахова и ул. Ломоносова в г. Гусеве.
  2. Обустройство 4- х автобусных остановок по ул. Кутузова г. Гусева.
  3. Устройство уличного освещения:
    - пер. Вишневый в г. Гусеве,
    - ул. Молодежная пос. Калининское,
    - ул. Центральная п. Двинское,
    - ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Нагорная пос. Ольховатка.
  4. Закупка и установка 11-ти ящиков для песка.
  5. Закупка и установка 11-ти скамеек в г. Гусев.
  6. Установка 7-ми детских игровых площадок в г. Гусеве.
  7. Реконструкция объектов водоснабжения в 8-ми поселках Гусевского городского округа.

Как пишет пресс-служба городской администрации, в этом году на реализацию программы было выделено 16 млн 755 тысяч рублей из регионального и местного бюджетов.

Установка насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины стало одним из самых масштабных мероприятий в рамках ПКД. Оборудование данных объектов произведено в 8-ми поселках округа: Калининское, Юдино, Северный, Ольховатка, Приозерное, Еловое, Кубановка, Красногорское. Это помогло решить проблемы водоснабжения для более чем 3000 человек. Установленное оборудование позволит снизить энергозатраты, исключить перерасход воды и обеспечить стабильное давление в водопроводе.

«При реализации Программы конкретных дел мы старались учитывать пожелания депутатов и жителей округа. Так на улицах, где проводился ремонт тротуаров, по просьбе жильцов прилегающих домов мы отремонтировали и дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов, за счет муниципальных средств. Образовавшуюся экономию средств было решено использовать на обустройство тротуаров, велодорожек, а также на установку детских игровых площадок»,- сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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