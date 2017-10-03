В этом году на реализацию программы конкретных дел было выделено 16 млн 755 тысяч рублей
3 октябрь 2017, 14:31
В рамках Программы конкретных дел (ПКД) на 2017 год в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» выполнены следующие мероприятия:программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
Как пишет пресс-служба городской администрации, в этом году на реализацию программы было выделено 16 млн 755 тысяч рублей из регионального и местного бюджетов.
Установка насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины стало одним из самых масштабных мероприятий в рамках ПКД. Оборудование данных объектов произведено в 8-ми поселках округа: Калининское, Юдино, Северный, Ольховатка, Приозерное, Еловое, Кубановка, Красногорское. Это помогло решить проблемы водоснабжения для более чем 3000 человек. Установленное оборудование позволит снизить энергозатраты, исключить перерасход воды и обеспечить стабильное давление в водопроводе.
«При реализации Программы конкретных дел мы старались учитывать пожелания депутатов и жителей округа. Так на улицах, где проводился ремонт тротуаров, по просьбе жильцов прилегающих домов мы отремонтировали и дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов, за счет муниципальных средств. Образовавшуюся экономию средств было решено использовать на обустройство тротуаров, велодорожек, а также на установку детских игровых площадок»,- сказал глава администрации Евгений Михайлов.
- Капитальный ремонт тротуаров нечетной стороны пер. Павлова, нечетной стороны ул. Малахова и ул. Ломоносова в г. Гусеве.
- Обустройство 4- х автобусных остановок по ул. Кутузова г. Гусева.
- Устройство уличного освещения:
- пер. Вишневый в г. Гусеве,
- ул. Молодежная пос. Калининское,
- ул. Центральная п. Двинское,
- ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Нагорная пос. Ольховатка.
- Закупка и установка 11-ти ящиков для песка.
- Закупка и установка 11-ти скамеек в г. Гусев.
- Установка 7-ми детских игровых площадок в г. Гусеве.
- Реконструкция объектов водоснабжения в 8-ми поселках Гусевского городского округа.
Как пишет пресс-служба городской администрации, в этом году на реализацию программы было выделено 16 млн 755 тысяч рублей из регионального и местного бюджетов.
Установка насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины стало одним из самых масштабных мероприятий в рамках ПКД. Оборудование данных объектов произведено в 8-ми поселках округа: Калининское, Юдино, Северный, Ольховатка, Приозерное, Еловое, Кубановка, Красногорское. Это помогло решить проблемы водоснабжения для более чем 3000 человек. Установленное оборудование позволит снизить энергозатраты, исключить перерасход воды и обеспечить стабильное давление в водопроводе.
«При реализации Программы конкретных дел мы старались учитывать пожелания депутатов и жителей округа. Так на улицах, где проводился ремонт тротуаров, по просьбе жильцов прилегающих домов мы отремонтировали и дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов, за счет муниципальных средств. Образовавшуюся экономию средств было решено использовать на обустройство тротуаров, велодорожек, а также на установку детских игровых площадок»,- сказал глава администрации Евгений Михайлов.
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