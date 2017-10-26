Стройцентр
Новости / Экономика

В Гусевском округе проиндексируют зарплату в муниципальных учреждениях и организациях

26 октябрь 2017, 10:49
В Гусевском округе проиндексируют зарплату в муниципальных учреждениях и организациях
С 1 января 2018 года в Гусевском городском округе будет проиндексирована заработная плата работников муниципальных учреждений и организаций муниципального образования тех категорий, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

Как пишет группа «ГУСЕВ HD», соответствующее решение принято на заседании окружного Совета депутатов 11 октября 2017 года и опубликовано в газете «За доблестный труд». Индексация составит 4 (четыре) процента.

Предложение о проведении индексации заработной платы отдельных категорий бюджетной сферы было внесено на рассмотрение окружного Совета депутатов главой администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайловым.
Теги: Админстрация Гусевского района бюджет зарплата
630 просмотров   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Информация о повторных торгах по продаже объектов муниципальной собственности
Информация о повторных торгах по продаже объектов муниципальной собственности
Власти Гусева повысили себе зарплату, но при этом берут кредит в 30 миллионов
Власти Гусева повысили себе зарплату, но при этом берут кредит в 30 миллионов
Администрация проводит аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земли
Администрация проводит аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земли
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Пупкин
# 1Пупкин
4 процента это рейтинг Единой России.
Сегодня, 11:25   ЦитироватьОтветить6
Распопов Д.
# 2Распопов Д.
Цитата: Пупкин

# 1Пупкин
4 процента это рейтинг Единой России.

мы следим за тобой Лактионов
Сегодня, 13:02   ЦитироватьОтветить1
Цезарь
# 3Цезарь
4 ℅ "сильно конечно", наверное слезу вышибет ..
Вообще если в компетенции местных властей з/пл поднимать, то в Гусеве пора уже сделать хорошие прибавки учителям в школах, ради того чтобы они вообще в школах были. Слышать , что физики или химии у детей нет, потому что просто учителя по предмету нет, это полный финиш всей деятельности власти в образовании. Да и возраст учителя 70 лет тоже не лучшее решение проблемы кадров. Повышайте з/пл и привлекайте лучших учителей области. Поедут, если платить.
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить2
Работник сферы
# 4Работник сферы
Куда и кому бежать свечку ставить благодарить за 4 процента?
Сегодня, 18:56   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»