В Гусевском округе проиндексируют зарплату в муниципальных учреждениях и организациях
26 октябрь 2017, 10:49
С 1 января 2018 года в Гусевском городском округе будет проиндексирована заработная плата работников муниципальных учреждений и организаций муниципального образования тех категорий, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.Теги: Админстрация Гусевского района бюджет зарплата
Как пишет группа «ГУСЕВ HD», соответствующее решение принято на заседании окружного Совета депутатов 11 октября 2017 года и опубликовано в газете «За доблестный труд». Индексация составит 4 (четыре) процента.
Предложение о проведении индексации заработной платы отдельных категорий бюджетной сферы было внесено на рассмотрение окружного Совета депутатов главой администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайловым.
Как пишет группа «ГУСЕВ HD», соответствующее решение принято на заседании окружного Совета депутатов 11 октября 2017 года и опубликовано в газете «За доблестный труд». Индексация составит 4 (четыре) процента.
Предложение о проведении индексации заработной платы отдельных категорий бюджетной сферы было внесено на рассмотрение окружного Совета депутатов главой администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайловым.
630 просмотров | 4 комментария
0