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Гусевцы приняли участие в межмуниципальном этапе фестиваля «Звезды Балтики 2018»

27 марта 2018, 17:31
Гусевцы приняли участие в межмуниципальном этапе фестиваля «Звезды Балтики 2018»
В Калининградской области стартовал самый масштабный и многожанровый праздник среди школьников — фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики». Традиционно в различных номинациях конкурса участвуют более 600 ребят из всех образовательных учреждений области.

24 марта 2018 года победители муниципальных этапов фестиваля «Звезды Балтики» приняли участие в межмуниципальном этапе, который проходил в Доме Культуры города Черняховска. Наш муниципалитет представляли вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» под руководством Коваль Тамары Алексеевны и Ковальчук Маргариты Борисовны, а также учащиеся МАОУ «СОШ № 3», руководитель Касьяненко Ирина Степановна.

По результатам фестиваля в номинации «Вокал» I место у средней группы «Барби» («Бубенцы»); II место — Агапова Екатерина («Бубенцы»); II место — старшая группа «Журавушки» («Бубенцы»); II место — Прудникова Анастасия МАОУ СОШ № 3; II место — Казибекова Алина («Бубенцы»); III место — Бакулина Екатерина («Бубенцы»); IV место — Орлова Вероника, («Бубенцы»); IV место — Смолина Арина («Бубенцы»).

В номинации «Хореография»:
I место — эстрадный танец «Темп» («Бубенцы»);
I место — народно-сценический танец «Ой, Ванька» («Бубенцы»);
III место — народно-стилизованный танец «Елочки-сосёночки» («Бубенцы»).

Праздник был ярким и запоминающимся — четыре возрастные категории участников от 6 до 18 лет, большая палитра хореографических направлений — от уличных танцев до классического вальса, множество невероятно красивых вокальных номеров.

Участники, занявшие I и II места, продолжат борьбу на областном этапе фестиваля. А далее лучшие из них будут приглашены на гала-концерт.

Детско-юношеский центр благодарит администрацию МО «Гусевский городской округ» и Управление образования за финансовую поддержку развития ансамбля «Бубенцы», а также руководителей МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (Левчук В.А.) и МОУ «СОШ № 5» (Журило Т.В.) за помощь в обеспечении транспортом участников мероприятия от города Гусева.

Поздравляем ребят с достойными победами и желаем успеха на гала- концерте в г. Калининграде!
Бубенцы Звезды Балтики ДЮЦ фестиваль
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