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Талантливые гусевцы приняли участие в областном фестивале «Звёзды Балтики»

20 марта 2019, 16:33
Талантливые гусевцы приняли участие в областном фестивале «Звёзды Балтики»
В Калининградской области стартовал самый масштабный и многожанровый праздник среди школьников — фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики».

В марте в актовом зале МОУ «СОШ № 1 имени С. И. Гусева» состоялся муниципальный этап. Проводился конкурс по четырём возрастным категориям: 6-8 лет, 9-13 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. В рамках конкурса ребята демонстрировали свои умения в декламации стихов и вокальном мастерстве.

Победители в номинации «Эстрадный вокал», Карпухина Ангелина (МАОУ «СОШ № 3», руководитель Колесник Светлана Анатольевна), вокальный ансамбль (МОУ «СОШ № 1 имени С. И. Гусева», руководитель Шемец Галина Михайловна), Кладовщиков Дмитрий (МОУ «СОШ № 1 имени С. И. Гусева», руководитель Шемец Галина Михайловна), а также образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» 16 марта приняли участие в межмуниципальном этапе областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики», который проходил в Доме Культуры города Черняховска.

Результаты фестиваля

В номинации «Эстрадная музыка»:
I место — Казибекова Алина («Бубенцы»);
II место — у средней группы «Барби» («Бубенцы»).

В номинации «Хореография»:
I место — эстрадный танец «Танцуют все» («Бубенцы»);
II место — эстрадный танец танец «Топ-хлоп» («Бубенцы»);
III место — эстрадный танец «Ах, вы сени» («Бубенцы»).

Поздравляем с дебютом младшую группу вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» и солистку Бибенину Веронику.

Участники, занявшие I и II места, продолжат борьбу на областном этапе фестиваля. А далее лучшие из них будут приглашены на гала-концерт.

Поздравляем ребят с достойными победами и желаем успеха на областном этапе в г. Калининграде!
ДЮЦ Бубенцы Звезды Балтики
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