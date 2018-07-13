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В городском музее открылась выставка художника Владимира Островянского «И дюны, и залив, и лес…»

13 июля 2018, 15:52
В городском музее открылась выставка художника Владимира Островянского «И дюны, и залив, и лес…»
В среду, 11 июля, в Малом зале музея открылась выставка работ калининградского художника Владимира Островянского «И дюны, и залив, и лес…».

На выставке представлены удивительные пейзажи, написанные маслом. Живописные работы автора охватывают разные периоды его творчества. Каждая картина мастера наполнена любовью к природе родного края, в каждой — неповторимая красота и гармония прибалтийского пейзажа в любое время года.

В рамках торжественного открытия выставки с музыкальными номерами выступили Кристина Возная и Ольга Симоненко. Они исполнили лирические композиции «Вечерний романс» и «В горнице моей светло».

О художнике, его творчестве и непростом жизненном пути рассказала вдова художника Людмила Георгиевна. Она была спутницей талантливого живописца Владимира Островянского более 30 лет.

За сорок лет Владимир Островянский создал сотни работ, участвовал во многих выставках, создавал персональные экспозиции, а главное: заставлял зрителя еще больше любить и беречь самое прекрасное и дорогое, что есть на земле — нашу природу.

«Ни талант, ни сила характера, ни вдохновение не зависят от членства в Союзе, — отмечал Владимир Островянский. — И я пишу картины, потому что не могу иначе, это стало потребностью, бесконечной мукой и радостью, смыслом жизни, частью меня самого».

Приглашаются жители и гости города познакомиться с творчеством удивительного мастера.

Вас ждут ежедневно с 11:00 до 17:00.
выставка музей
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