В Гусевском музее открылась выставка детского изобразительного творчества «Пространство акварели»

6 февраля 2019, 16:34

На слегка влажную бумагу капля акварели упала…



В Гусевком музее 5 февраля состоялось торжественное открытие выставки работ участников и победителей I-го Международного конкурса детского изобразительного творчества «Пространство акварели». Это вернисаж лучших работ конкурса. Гостями открытия стали преподаватели, учащиеся Гусевской детской школы искусств (ДШИ) и не равнодушные к детскому творчеству горожане.



Сегодня акварельная живопись переживает подъем, ведь ей подвластны многие сюжеты. В ноябре 2018 года, впервые, в Гусевской ДШИ был проведен конкурс акварелистов. В нем приняли участие ребята из детских школ искусств, художественных школ России, Калининградской области, Литвы и Польши. И вот, как результат, появилась прекрасная выставка рисунков участников и победителей второго очного тура конкурса. Работы отображают разные грани мастерства ребят — владение кистью, цветом и формой в технике акварели, а также находчивость и фантазию. Открытие выставки проходило в непринужденной атмосфере и отличалось задором юных посетителей.



Ведущие вечера рассказали историю создания и появления акварельных красок и об этой технике живописи. Директор музея, Ситникова Наталья Михайловна, обратилась к собравшимся с приветственным словом: «Вы сегодня осваиваете новое арт-пространство на площадке нашего музея. К каждому, кто успел посмотреть работы выставки, приходит понимание — будущее у Международного конкурса „Пространство акварели“ есть! Настолько ярко и выразительно талант ребят-участников демонстрируют их рисунки. Ваше мастерство будет расти, это очевидно, и во многом благодаря педагогам. Надеемся, в будущем конкурс станет ежегодным, также как и выставка в наших стенах и будет обретать новых поклонников!»



«За каждой художественной работой стоит наставник — преподаватель, который вложил душу и свое мастерство, передавая знания ученику. Когда начинаешь работать акварелью профессионально, понимаешь, что это одна из сложных техник в живописи. Если увлечься, потренироваться — вы влюбитесь в нее! Но это требует навыка. Работы на выставке — показывают разные приемы техники акварельной живописи и доказывают, что ребята хорошо их осваивают. Осваивайте дальше акварель и становитесь художниками!» — обратилась к гостям открытия и ученикам заведующая отделением изобразительного искусства ДШИ Маргарита Анатольевна Батясова.



С музыкальным номером выступил Юнусов Дамир. Как кисть художника способна подарить нам яркие впечатления, так и ее величество Музыка наполняет нашу жизнь радостными событиями, вдохновением. А звуки гитары так созвучны с акварелью! Именно поэтому, в стенах выставки звучал романс исполненный Дамиром на гитаре.



Заместитель директора по концертно-просветительской работе ДШИ — Марина Владимировна Широкова от имени всех участников поблагодарила музей за предоставленную возможность транслировать произведения искусства, созданные детьми. А посетителям пожелала океан приятных впечатлений и море удовольствия!



После открытия выставки прошли мастер-классы от преподавателей ДШИ в технике акварели.



Приглашаем всех желающих посетить выставку работ участников и победителей I-го Международного конкурса-выставки детского изобразительного творчества «Пространство акварели», которая продолжит работу до 20 февраля.



Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.



Гусевский музей, ул. Московская 36 а, тел. (840-13) 3-19-17.

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