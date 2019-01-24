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В Гусевском музее состоялось памятное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда

24 января 2019, 19:32
В Гусевском музее состоялось памятное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества и несгибаемой воли советского народа. Жестокие испытания для жителей города длились почти 900 страшных дней. Каждый делал все возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Благодаря героическим усилиям и несокрушимой стойкости нашего народа вражеским войскам не удалось ударить по центральным районам СССР. В память о народном подвиге Ленинграду присвоено звание Города-героя, а день его освобождения, 27 января, является Днем воинской славы России.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Гусеве проживает 13 жителей блокадного Ленинграда, которые в те страшные годы были еще детьми, но наравне со взрослыми мужественно боролись со всеми испытаниями. Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов вручили им памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учрежденные Правительством Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке, с воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны, музыкальными номерами и чаепитием.
музей
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