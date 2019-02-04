В Гусевском музее покажут работы участников Международного детского конкурса «Пространство акварели»

4 февраля 2019, 16:01

5 февраля в Гусевском музее состоится торжественное открытие выставки работ участников и победителей второго тура I-го Международного конкурса-выставки детского изобразительного творчества «Пространство акварели». Начало мероприятия в 17:30 часов.



Акварельные краски считаются одними из самых старинных и любимых живописцами и графиками. Они позволяют создавать уникальные работы. Сегодня акварельная живопись переживает своего рода возрождение, и мы не остаемся в стороне, ведь акварели подвластны любые сюжеты. 1 ноября 2018 года в ДШИ стартовал 1-й Международный конкурс-выставка детского изобразительного творчества «Пространство акварели», который проводился среди обучающихся детских школ искусств, художественных студий и художественных школ Калининградской области, близлежащего зарубежья и РФ.



В Конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет по четырем возрастным категориям. Темой конкурса 2018 года был выбран «Пейзаж». На первый заочный онлайн-этап были присланы 97 работ из 17 образовательных учреждений Калининградской области, Литвы и Польши. Все участники второго тура предоставили свои работы для конкурсных испытаний и итоговой выставки.



16 декабря 2018 года состоялось определение победителей. Членам жюри предстоял не простой выбор — среди архитектурных, морских, лесных и деревенских пейзажей выбрать лучших. В работах оценивался уровень владения техникой, цветовое и композиционное решение, передача настроения, уровень самостоятельности мышления автора при создании работы.



Работы участников и победителей второго этапа конкурса, а это 47 рисунков, представлены на выставке «Пространство акварели», расположенной в цокольном этаже Гусевского музея. Также для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по акварельной живописи от преподавателей ДШИ.

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