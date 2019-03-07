/ / / Учащиеся ДШИ отделения ИЗО побывали в Черняховске на открытии выставки Нины Крымовой «Зарисовки с натуры»

Нина Крымова — член Союза художников России и Международного художественного фонда, Член Союза акварелистов России. Пишет маслом и акварелью.
Открытие выставки проходило в форме творческого диалога художницы и зрителей.
Нина Васильевна рассказала ребятам о том, как работала только маслом, но потом увлеклась акварелью по мокрой бумаге. И именно эта техника позволила автору добиться эффекта постоянно меняющегося пейзажа, передать подвижность и непостоянство того, что происходит в природе. Рассказала о своём творческом пути: как и где училась, о том где проходили её выставки и мастер-классы. Сейчас художница работает в своей мастерской и готовит учеников к поступлению в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы. В процессе диалога прозвучали ответы на все интересующие вопросы ребят и преподавателей. Каждый присутствующий с удовольствием и восхищением рассматривал, как художница смогла передать на бумаге своё впечатление от увиденного — того что возникло и было готово исчезнуть: облако, волна, туман, свет, бег воды, корабли, мачты и причалы, старинные улочки и дома. Какая цветовая гамма использована в той или другой работе, как написана та или иная деталь, всё это ребята смогли увидеть своими глазами.
Директор Черняховской художественной школы — Ирина Викторовна Карпичева предложила нашим ребятам экскурсию по школе, и мы с большим удовольствием отправились смотреть. На первом этаже школы расположены: выставочный зал и музей традиционных русских ремесел, где дети рассмотрели оригиналы дымковских игрушек, предметы жостовской, хохломской, гжельской росписи, каргопольские игрушки и много-много экспонатов других народных промыслов. На втором этаже школы находятся учебные классы. Ребята увидели керамическую мастерскую, оценили просторные классы для занятий живописью и рисунком, и получили приглашение на мастер-класс по работе на офортном станке.
Хотелось бы выразить благодарность руководству и коллективу ДХШ им. М. Тенишевой за предоставленную возможность посетить замечательную акварельную выставку и за интересную экскурсию по школе.
Статья и фотоматериалы подготовлены
Юлией Пономарчук
(преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДШИ»)
Юлией Пономарчук
(преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДШИ»)