/ / / Учащиеся ДШИ отделения ИЗО побывали в Черняховске на открытии выставки Нины Крымовой «Зарисовки с натуры»

7 марта 2019, 23:04

Статья и фотоматериалы подготовлены

Юлией Пономарчук

(преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДШИ»)

22 февраля 2019 года ученики Гусевской ДШИ отделения изобразительного искусства под руководством преподавателя Юлии Владимировны Пономарчук побывали на открытии выставки акварельной живописи талантливой калининградской художницы Нины Крымовой в Черняховской художественной школе.Нина Крымова — член Союза художников России и Международного художественного фонда, Член Союза акварелистов России. Пишет маслом и акварелью.Открытие выставки проходило в форме творческого диалога художницы и зрителей.Нина Васильевна рассказала ребятам о том, как работала только маслом, но потом увлеклась акварелью по мокрой бумаге. И именно эта техника позволила автору добиться эффекта постоянно меняющегося пейзажа, передать подвижность и непостоянство того, что происходит в природе. Рассказала о своём творческом пути: как и где училась, о том где проходили её выставки и мастер-классы. Сейчас художница работает в своей мастерской и готовит учеников к поступлению в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы. В процессе диалога прозвучали ответы на все интересующие вопросы ребят и преподавателей. Каждый присутствующий с удовольствием и восхищением рассматривал, как художница смогла передать на бумаге своё впечатление от увиденного — того что возникло и было готово исчезнуть: облако, волна, туман, свет, бег воды, корабли, мачты и причалы, старинные улочки и дома. Какая цветовая гамма использована в той или другой работе, как написана та или иная деталь, всё это ребята смогли увидеть своими глазами.Директор Черняховской художественной школы — Ирина Викторовна Карпичева предложила нашим ребятам экскурсию по школе, и мы с большим удовольствием отправились смотреть. На первом этаже школы расположены: выставочный зал и музей традиционных русских ремесел, где дети рассмотрели оригиналы дымковских игрушек, предметы жостовской, хохломской, гжельской росписи, каргопольские игрушки и много-много экспонатов других народных промыслов. На втором этаже школы находятся учебные классы. Ребята увидели керамическую мастерскую, оценили просторные классы для занятий живописью и рисунком, и получили приглашение на мастер-класс по работе на офортном станке.Хотелось бы выразить благодарность руководству и коллективу ДХШ им. М. Тенишевой за предоставленную возможность посетить замечательную акварельную выставку и за интересную экскурсию по школе.