/ / / Воспитанники Гусевского социального центра приняли участие в конкурсе-фестивале «Планета талантов»

От всей души поздравляем участников центра и победителей конкурса:
- «Хореография — современный танец» (смешанная группа-ансамбли, малые формы) — дуэт «Улыбка» (Новикова Наталья и Зорин Виктор), лауреаты III степени;
- «Художественное слово» (26 лет и старше, соло) — Зверева Мария, лауреат I степени;
- «Театральный жанр — литературно-музыкальная композиция» (старший состав) — коллектив «Улыбка», лауреат I степени.
Состав жюри:
- Д. В. Замиралов — актёр театра-фестиваля «Балтийский дом». Режиссёр.Старший преподаватель кафедры сценической речи и риторики, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры. Лауреат международного театрального фестиваля «BIack&White» (Финляндия).Санкт-Петербург;
- Б. Н. Кудрявцев — народный артист России, профессор, заведующий кафедрой вокального искусства Института Искусств МПГУ;
- В. В. Кудрявцева — доцент кафедры вокального искусства Института Искусств МПГУ, кандидат педагогических наук, лауреат конкурса вокалистов Д. Л. Компокьяро (Сицилия), член «Российской общественной Академии Голоса».