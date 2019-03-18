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Воспитанники Гусевского социального центра приняли участие в конкурсе-фестивале «Планета талантов»

18 марта 2019, 09:43
Воспитанники Гусевского социального центра приняли участие в конкурсе-фестивале «Планета талантов»
С 14 по 17 марта 2019 года в Калининграде проходил Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов». Получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН в ГГО» приняли активное участие в этом замечательном конкурсе наравне со всеми участниками конкурса.

От всей души поздравляем участников центра и победителей конкурса:

  • «Хореография — современный танец» (смешанная группа-ансамбли, малые формы) — дуэт «Улыбка» (Новикова Наталья и Зорин Виктор), лауреаты III степени;
  • «Художественное слово» (26 лет и старше, соло) — Зверева Мария, лауреат I степени;
  • «Театральный жанр — литературно-музыкальная композиция» (старший состав) — коллектив «Улыбка», лауреат I степени.

Состав жюри:

  1. Д. В. Замиралов — актёр театра-фестиваля «Балтийский дом». Режиссёр.Старший преподаватель кафедры сценической речи и риторики, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры. Лауреат международного театрального фестиваля «BIack&White» (Финляндия).Санкт-Петербург;
  2. Б. Н. Кудрявцев — народный артист России, профессор, заведующий кафедрой вокального искусства Института Искусств МПГУ;
  3. В. В. Кудрявцева — доцент кафедры вокального искусства Института Искусств МПГУ, кандидат педагогических наук, лауреат конкурса вокалистов Д. Л. Компокьяро (Сицилия), член «Российской общественной Академии Голоса».
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